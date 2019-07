Governo: Di Maio, 'stop armi per conflitto Yemen, così si frena immigrazione'

Roma, 11 lug, (AdnKronos) - "Avete visto in questi anni foto di bombe che dalla Sardegna che stavano partendo per essere esportate" verso l'Arabia per il conflitto in Yemen. "Ci abbiamo lavorato per un anno e oggi in Cdm si è concluso l'iter che d'ora in poi dirà all'autorità nazionale che si occupa dell'export di armamenti di bloccare qualsiasi contratto in essere o nuovo contratto che vede importazioni di armi" che possano andare verso aree di conflitto come in Yemen. Lo dice Luigi Di Maio in un video su Fb.

"Qui tutti parlano dell'ultimo miglio dell'immigrazione ma nessuno parla delle cause e le cause sono che molti dei conflitti nel mondo hanno provocato terrorismo e immigrazione. Se noi interveniamo su questo, noi riusciremo un po' alla volta anche a frenare le cause che provocano immigrazione. Una immigrazione che noi ci ritroviamo sulle cose italiane ma che è un problema europeo e tuta Europa dovrebbe stoppare l'esportazione di armamenti" in zone di guerra.