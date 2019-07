Fisco: Di Maio, 'né condoni né tasse su cassette sicurezza, evasori in carcere'

Roma, 11 mag. (AdnKronos) - "Anche oggi sento qualcuno parlare di condoni e di voler tassare le cassette di sicurezza. Primo: nessun condono col MoVimento 5 Stelle! Secondo: noi ai grandi evasori e ai delinquenti non facciamo regali, li mandiamo in carcere!". Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, postando una foto che lo ritrae di schiena mentre entra in ufficio a Palazzo Chigi.