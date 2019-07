Calcio: Sala, 'avviare dialogo con Milan e Inter'

Milano, 11 lug. (AdnKronos) - Con le società di calcio Milan e Inter "va avviato un dialogo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia per i 40 anni dalla morte di Giorgio Ambrosoli, a Milano. Anche perché, dice, di fronte alla loro proposta sul nuovo stadio di Milano che dovrebbe sostituire San Siro, "è difficile che io mi possa girare dall’altra parte". A chi gli chiedeva se a suo avviso fossero necessari dei risarcimenti al Comune per l'eventuale demolizione del Meazza, "bisogna esaminare il contratto con le società", sostiene, "perché anche per loro prevede a un certo punto la possibilità di uscire".

Il sindaco non può "non ascoltare le richieste delle squadre", ma "è chiaro che in teoria c’è anche la possibilità che se noi opponessimo un muro totale, loro potrebbero immaginare di lasciare l’area e di andare a Sesto, come è stato paventato. A questo punto - dice - il dialogo va avviato". Sala nega di aver detto che anche per lui Milano ha bisogno di un nuovo stadio. "Francamente non l’ho detto, anzi sono tra i nostalgici di San Siro, ma di fronte alla loro proposta non mi posso girare dall'altra parte".