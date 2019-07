Migranti: Trenta, navi prendono ordini da ministro competente**

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - "Nonostante l'agitazione del momento, stiamo lavorando tutti insieme per la sicurezza del Paese. Le navi prendono ordini dal ministro di riferimento. Bisogna comprendere bene che ogni ministro ha una sua area di competenza, nelle aree di concorso in cui si partecipa insieme alla competenza di un altro ministero ci si coordina. Ma l'ordine viene sempre dal ministro di riferimento". Lo mette in chiaro il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, a margine del vertice di governo sui migranti.