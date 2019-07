Governo: in corso a p.Chigi vertice Di Maio con sottosegretari M5S

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, è in corso a Palazzo Chigi un vertice tra Luigi Di Maio e i sottosegretari in quota M5S. La riunione, viene riferito da alcune fonti, sarebbe stata voluta dal vicepremier per condividere i risultati delle 'graticole' ed affrontare anche i malumori sui 'test' nelle diverse commissioni sollevate nei giorni scorsi dagli stessi sottosegretari. In ore in cui si rincorrono le voci di rimpasto, c'è chi tra i parlamentari 5 Stelle si domanda se la riunione sia in realtà stata decisa per valutare eventuali 'ritocchi' alla squadra di governo. Anche se, assicurano alcuni beninformati, Di Maio non sarebbe favorevole a un'ipotesi di rimpasto.