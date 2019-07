Verona: Polizia, per il clochard si segue pista aggressione

Verona, 9 lug. (AdnKronos) - Il clochard trovato agonizzante ieri mattina alla stazione di Villafranca di Verona sarebbe stato aggredito e pestato. Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Verona stanno infatti seguendo la pista dell'aggressione come causa dei traumi ed ematomi e bruciature trovati sul corpo del 42enne di origine rumena, ed attualmente ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Borgo Trento di Verona. Tra le ipotesi, si propende più per un'aggressione avvenuta tra clochard, magari in seguito ad una lite, piuttosto che un'aggressione di stampo razzista.

Gli investigatori della Polizia di Stato stanno cerando testimoni e persone informate sui fatti per ricostruire i minuti prima dell'aggressione nei pressi della stazione, oltre che visionare le immagini registrate dalle telecamere della zona, dove il clochard era abituato a passare il tempo.