Sicurezza: intesa M5S-Lega, restano multe ma salta emendamento 'poteri' Salvini

Roma, 9 lug. (AdnKronos) - Intesa M5S-Lega sugli emendamenti al dl Sicurezza bis. Dopo le tensioni della mattinata il Carroccio ha ritirato la proposta che conferiva al Viminale più poteri in materia di sbarchi e trasbordi di cittadini stranieri irregolari. Resta invece l'emendamento della Lega che inasprisce le multe per le navi che violano la legge portando le sanzioni fino a 1 mln di euro. Sul punto resta la contrarietà dei 5 Stelle. L'emendamento comunque andrà discusso in commissione.