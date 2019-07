Sanità: Anap Veneto, bene abolizione superticket nel 2020 (2)

(AdnKronos) - Il provvedimento di revoca, approvato in luglio, avrà effetto da gennaio 2020 e riguarda tutte le persone con reddito inferiore a 29 mila euro annui.

Il superticket, introdotto nel 2011 dall’allora Governo Berlusconi, è una quota di 10 euro richiesta al cittadino quanto paga qualsiasi prestazione sanitaria, dagli esami del sangue alla visita specialistica. La Regione Veneto già nel passato aveva scelto di rimodulare il ticket nazionale riducendolo a 5 euro per chi ha redditi più bassi. Questo nuovo taglio è potuto avvenire grazie alla ripartizione di 60 milioni di euro decisa dal Ministero della Salute a vantaggio delle Regioni che in questi anni hanno messo in atto misure per ridurre la quota di quest’imposta alla fascia di popolazione più fragile.