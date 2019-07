Roma: Raggi, 'con Conte incontro proficuo, tante opportunità di rilancio'

Roma, 9 lug. (AdnKronos) - "E' stato un incontro molto lungo e proficuo. Abbiamo parlato a lungo non solo dei poteri speciali per Roma, ma anche delle tante opportunità di rilancio, anche in occasione delle celebrazioni per i 150 anni della Capitale. Ci incontreremo di nuovo a breve". Il premier "mi è sembrato molto interessato e disponibile... insomma, c'è tanto lavoro da fare". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.