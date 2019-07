Roma: a P. Chigi in corso incontro Conte-Raggi

Roma, 9 lug. (AdnKronos) - E' iniziato da pochi minuti a Palazzo Chigi l'incontro tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la sindaca di Roma Virginia Raggi. L'appuntamento, viene spiegato da fonti di Palazzo Chigi, era in agenda da tempo, non è dunque legato alla vicenda rifiuti ma toccherà più in generale la Capitale a 360 gradi.