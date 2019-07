Governo: Conte, 'stiamo rimettendo in moto l'Italia' (2) (2)

(AdnKronos) - "E’ quanto abbiamo già fatto per il Cis della Capitanata, e lo stesso faremo entro l’autunno per la Basilicata e la provincia di Cagliari - assicura il presidente del Consiglio - Ma non ci fermiamo certo qui. Sono tanti gli interventi approvati in questo primo anno di Governo a sostegno delle comunità locali, ma altri ne presenteremo a breve. Nei prossimi giorni faremo un tagliando al piano Proteggi Italia che ho varato lo scorso febbraio, con il via libera ad altri centinaia di milioni di euro di progetti per la cura del territorio e il contrasto al dissesto idrogeologico".