Unesco: Gruppo Zaia, altro successo internazionale del nostro presidente

Treviso, 8 lug. (AdnKronos) - “Dopo le Olimpiadi invernali, oggi festeggiamo le Colline del Prosecco. È un anno fantastico per il nostro Veneto, e il merito è di Luca Zaia, un Presidente di Regione capace di raggiungere questi due importanti obbiettivi in poche settimane”. È il commento raggiante della Capogruppo Silvia Rizzotto (Zaia Presidente) che interviene sul “successo della spedizione veneta a Baku. Sono orgogliosa, come trevigiana, di questo riconoscimento internazionale, perché certamente non potrà che aumentare ulteriormente la capacità attrattiva del nostro territorio, già noto ed apprezzato a livello mondiale”.

“E sono fiera, da Capogruppo, dell’immane e straordinario lavoro del nostro Presidente Luca Zaia, capace anche qui, dopo il successo straordinario delle Olimpiadi invernali, di incassare un plebiscito. Un uomo che in poche settimane ha costruito un futuro ancor più radioso per la nostra Regione, fatto di grandi eventi, lavoro, progresso, investimenti”, chiude Rizzotto.