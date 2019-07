Pd: domani conferenza stampa al Senato contro biglietti nominali a concerti

Roma, 8 lug. (AdnKronos) - "Domani alle ore 13 in Senato (Sala Caduti di Nassirya ) il Pd terrà una conferenza stampa contro l'introduzione dei biglietti nominali ai concerti che sono un danno per il settore della musica dal vivo e non risolvono il problema del bagarinaggio online. Partecipano all'incontro con la stampa, il presidente dei senatori dem Andrea Marcucci, la vicepresidente Simona Malpezzi, ed il senatore Roberto Rampi ed il presidente di Assomusica Vincenzo Spera". Si legge in una nota.