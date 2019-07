Fdi: Meloni, 'continuiamo a crescere'

Roma, 8 lug. (AdnKronos) - "Non credo che questa legislatura arriverà al termine ma questo non dipende da me. Alle elezioni europee abbiamo dimostrato che c’è un’altra maggioranza possibile e che c’è un altro governo possibile, coeso e capace di fare cose importanti. Questo anche grazie alla crescita di Fratelli d’Italia, che va avanti in questi giorni con nuove e importanti aggregazioni". Lo ha detto nel corso di una intervista a “Studio Aperto” su Mediaset il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

"E giovedì 11 luglio saremo a Catania per altre novità: Fratelli d’Italia continua a crescere e sarà fondamentale per costruire questa alternativa. Cosa accadrà in Italia dal punto di vista politico nei prossimi sei mesi? Spero che questo governo chiami ‘il liberi tutti’ e che ci siano nuove elezioni perché non c’è spazio per i giochi di palazzo. C’è un’altra maggioranza in Italia e se si va a votare c’è un altro governo che può durare 5 anni e fare le cose coraggiose di cui l’Italia ha bisogno".