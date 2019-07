Di Maio a Virginia Raggi: "Avanti, siamo con te"

Roma, 8 lug. (AdnKronos) - "Il MoVimento 5 Stelle e Virginia Raggi sono un corpo unico". Dopo Alessandro Di Battista, il vicepremier Luigi Di Maio sceglie Facebook per controbattere alla notizia che vorrebbe la sindaca di Roma Virginia Raggi abbandonata dai vertici a 5 Stelle. "E sono un corpo estraneo - continua - per quel sistema che in passato si è permesso di lucrare sulla pelle dei romani per anni, prelevando dalle loro tasche per tutelare sempre e solo sè stesso". Quel sistema ora vorrebbe "togliere di mezzo la sindaca del MoVimento, perché non si è mai piegata".

Poi il ministro del Lavoro si rivolge ai giornalisti: "Ormai lo sport più praticato dai giornali è il tiro a Virginia: fa sempre più rumore un suo starnuto che una condanna a carico di un sindaco del Pd. Una buca a Roma è una notizia da prima pagina, una buca a Milano non esiste".

"Quelli che hanno messo in ginocchio - insiste sul social - Roma avevano un esercito di giornalisti compiacenti e catene politiche ben oliate per arrivare al risultato. I cittadini per loro erano un dettaglio. Hanno lasciato voragini nei bilanci, servizi disastrati, degrado. Rimettere in piedi una città abbandonata per anni allo sbando, ai favori e alla corruzione è un’impresa che richiede coraggio, determinazione e soprattutto pazienza. E non stiamo mettendo le mani avanti per giustificarci, perché lo diciamo da sempre che Roma è stata teatro di una vera e propria guerra criminale sulla pelle dei romani. Le guerre lasciano macerie e per questo livello di macerie ci vogliono anni".

Poi torna a rivolgersi alla Raggi: "Virginia si è rimboccata le maniche, scegliendo sempre trasparenza e legalità, lavorando sodo per restituire a fine mandato una Roma che si possa rialzare, tornando a offrire servizi dignitosi, rifacendo strade, combattendo la criminalità".

"Noi sappiamo bene cosa significa, ad esempio, abbattere le villette dei Casamonica. Cosa significa licenziare dipendenti furbetti, finiti nello scandalo Parentopoli. Cosa significa smantellare il sistema degli scrocconi che pagavano affitti da due lire per appartamenti di lusso su Piazza Navona. Avanti Virginia, continua a combattere a testa alta. Noi siamo con te!", conclude Di Maio.

Anche la sindaca di Roma ribadisce il sodalizio con un tweet breve ma chiaro: "Da alcuni media ennesimo e inutile tentativo di dividerci. Il Movimento è compatto. Con Luigi Di Maio rapporto solido. Uniti a testa alta". E poi ringrazia il vicepremier: "Grazie Luigi. Uniti #ATestaAlta".