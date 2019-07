Carceri: Di Maio, 'da polizia penitenziaria ruolo fondamentale per sicurezza'

Roma, 8 lug. (AdnKronos) - "Un piacere oggi onorare il 202° anniversario della Polizia Penitenziaria e stare in mezzo ai suoi agenti, persone che ogni giorno servono lo Stato con passione e professionalità. E attenzione a non commettere l’errore di pensare che il compito della Polizia Penitenziaria si esaurisca al solo interno della carceri, perché invece svolge un ruolo fondamentale nella preservazione della pubblica sicurezza. Mando un abbraccio a tutte queste donne e uomini e li ringrazio per il loro indispensabile lavoro".

Lo scrive Luigi Di Maio su Instagram pubblicando una foto con un poliziotto e il cane Buk. "P.S. Un grazie anche a Buk del distaccamento cinofilo antidroga di Avellino, che ogni giorno aiuta preziosamente Francesco".