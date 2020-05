Lucrezia Melito Mangilli, Chiara Ferragni trova la sua sosia

Le repliche di Ciao Darwin 8 hanno portato alla ribalta Lucrezia Melito Mangilli, fisico longilineo, capelli biondi e occhi color del mare. In molti vedono una grande somiglianza con Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale da 20 milioni di follower. In verità il paragone non è così evidente, tuttavia per il web è la sua sosia.

La studentessa di Farmacia, nata a Udine da famiglia di nobili origini e nemmeno a dirlo modella, respinge l'accostamento e rivendica la sua unicità: "Le mie curve sono naturali, non imito nessuno, sono come mi vedete" ha replicato a un'avversaria di "Ciao Darwin" che l'accusava di scimmiottare la moglie di Fedez. Peccato che poi Lucrezia si sia data un gran da fare a pubblicare nelle sue Instagram Stories tutti gli articoli online che la incoronano sosia della celebre Chiara Ferragni. In fondo l'accostamento non deve dispiacerle se non altro per l'enorme ritorno pubblicitario. Anche Paola Barale ha iniziato come "controfigura" di Madonna.