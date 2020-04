Da Conte irritante ai somari grillini. Con le mascherine di Sileri la cronaca di Gasparri è irresistibile

Altro che cronaca politica, il racconto che Maurizio Gasparri fa al Senato è irresistibile. Pubblica tutto sul suo profilo Twitter e ne ha per tutti. Dai grillini che applaudono senza capire al tormentone delle mascherine di Pierpaolo Sileri.

Fino a Matteo Renzi che è "uno da evitare". Il centro è ovviamente l'attacco a Giuseppe Conte, sferrato anche dal banco della Bernini che inchioda il premier alle sue responsabilità. Ma andiamo con ordine. Da Gasparri, Giuseppe Conte viene definito "bugiardo, incapace, disprezzabile, irritante". Poi è la volta di Danilo Toninelli che come dice il senatore Pdl: "prima in aula protestava per alcune critiche ricevute, tutte giuste, perché in replica a sue offese rivolte a Lega e centrodestra. E' talmente incapace che perfino i somari grillini lo hanno cacciato dal governo".

Per approfondire leggi anche: Basta coi reality show, così la Meloni umilia Conte

Ma è forse su Matteo Renzi che Gasparri dà il meglio di sé: "Invece Matteo Renzi (che ebbe il 40%, il governo, la guida di un partito grande, mentre ora ha il 2%, un partito irrilevante e si affanna per ottenere due poltrone da sottosegretario), si accinge a spiegare al mondo cosa si deve fare". E poi ancora su Renzi: "Diciamo che il ricattatore fiorentino li ha messi nel mirino, stacca la spina o vuole qualche osso? Matteo Renzi resta uno da evitare. Infine Sileri "grillino di governo, si fa per dire, braccato dalle Iene, chiama la moglie e implora: basta mascherine".