Sette donne bellissime ma Elisa scivola. Georgina sexy

Le più belle sono loro. Le magnifiche sette: Laura Pusini la più stilosa di tutte, Fiorella Mannoia con la giacca di strass, Giorgia minimal-chic, Gianna Nannini rock, così come Emma, l’allegra Alessandra Amoroso ed Elisa (unico scivolone nel gruppo). Vestono tutte di nero con un particolare rosso, un rosa all’occhiello, le scarpe, il rossetto, gli strass. Promuovono il loro concerto al Campo Volo contro la violenza sulle donne. Semplicemente meravigliose.

VOTO 10

Ed è bella Georgina Rodriguez. Bella e pure spiritosa. In un abito da sirena incollato alle curve. Spacco e scollatura profondissimi e le spalle scoperte. Amadeus non capisce più nulla, Ronaldo sorride, soddisfatto, in prima fila.

VOTO 8

Zarrillo in jeans e doppio petto blu con i bottoni d’argento è un colpo al cuore. Fausto Leali segue la tendenza-Sanremo a scegliere le giacche strane. Stonati.

VOTO 4

Junior Cally vuol rompere gli schemi ma indossa, pure lui, una giacca glitterata. I Vito fanno le comparse.

VOTO 3

L’intenzione, forse, era dandy. L’effetto finale, con la camicia a rigoni e il collo bianco (aiuto!), fa molto marinaio in libera uscita. Arisa è troppo stretta nell’abito bianco.

VOTO 4

Ana Mena potrebbe indossare anche un sacco condominiale della spazzatura e risultare sexy. A Sanremo ha scelto camicia bianca e gonna nera da collegiale. Riki meglio della prima sera ma rimandato.

VOTO 5

Un trio giovane e modernissimo: Francesca Michielin in tailleur pantalone rosso e fascia sul seno fucsia glitterata, Levante in due pezzi identico alla sera precedente ma in versione malva, Maria Antonietta tutta di nero castigato. Promosse.<QA0>

VOTO 7

Gualazzi è elegante nel suo smoking, nonostante i chili di troppo. Simona Molinari s’è fatta scolpire addosso un tubino dalla scollatura audace.

VOTO 6

Alberto Urso fa venire il mal di testa con il completo brillante a spirali ipnotizzanti. Ornella Vanoni deraglia dalla sua solita eleganza con una blusa di pizzo celeste.

VOTO 3

Alketa Vejsiu parla troppo e veste peggio. Inutile.

VOTO 2