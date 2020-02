Fragile nella Casa del GfVip, bomba sexy su Instagram. Chi è Carlotta Maggiorana

Carlotta Maggiorana, 28 anni, è la prima ritirata del Grande Fratello Vip 4. L’ex Miss Italia non ha retto la reclusione e dopo tre settimane di lamenti, il suo disagio è sfociato in crisi di ansia e panico che hanno indotto la produzione a lasciarla libera. Nel corso della nona puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, la Maggiorana ha ammesso: “Volevo fare quest’esperienza, ma mi manca l’aria. Non voglio farmi del male. In televisione non puoi avere i filtri di Instagram e dei social e esci per quello che sei. Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto e mi hanno salvato al televoto”.

In effetti, la Maggiorana, sposata con un figlio, è apparsa molto fragile nella casa di Cinecittà e a nulla sono valsi gli incoraggiamenti di Fabio Testi e Fernanda Lessa. Alla fine anche i coinquilini si sono convinti che per la sua salute psicofisica fosse meglio abbandonare il gioco (per la gioia di Ivan Gonzales che ieri sera ha rivendicato: “sono uscito contro una che voleva andarsene, mentre io volevo rimanere!”). Da notare che la televisione ha restituito un’immagine insipida come la maggiorana della bella Carlotta: molto diversa dalla bomba sexy e risoluta di Instagram.