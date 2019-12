Diletta Leotta, ai fan prende un colpo: chi trovano sul suo profilo Instagram

Sorpresa per i follower di Diletta Leotta e Alessandro Borghese. Per promuovere il nuovo film di Jumanji la bella giornalista sportiva di Dazn e lo chef tv di Quattro ristoranti si sono scambiati il profilo Instagram e gli abiti. Una challenge che ha fatto passare i due da bordocampo ai fornelli e viceversa.

Se i fan di Borghese si sono divertiti per lo scambio provvisorio, qualche malumore va registrato tra i fan della Leotta che di punto in bianco al posto delle foto della bionda conduttrice si sono ritrovati quelle del barbuto chef. "Rimetti la tua foto per favore!", "Preferico la vera Diletta però anche se Alessandro è uno dei miei idoli di cucina insieme a Barbieri e Cannavacciuolo", qualche commento degli utenti delusi anche se molti apprezzano lo switch.