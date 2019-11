Materna Girolami, genitori e dirigenti in piazza: Raggi aiuti 800 bambini

Mamme, papà, bambini in corteo a Monteverde: "Riaprite la scuola Girolami. Sindaca Raggi vieni qui insieme a noi". Dal 3 aprile scorso la scuola risulta inagibile per la quasi totalità dei suoi spazi. Gli 800 alunni che la frequentavano sono stati spostati su altre sedi. "L’emergenza - scrivono le famiglie e il dirigente scolastico in una lettera aperta alla sindaca di Roma per il tramite del nostro giornale - è stata gestita in questi mesi con grande spirito di collaborazione. Abbiamo sopportato una riorganizzazione totale della vita scolastica. Questa comunità ha chiesto una cosa semplice: certezza nei tempi dei lavori per la riapertura e celerità delle opere. Ad oggi non esiste un cronoprogramma. Domandiamo solo certezze e una tempistica celere".