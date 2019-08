Aurora Ramazzotti mai così: col mini-perizoma stende i fan

Direbbe la mamma Michelle: "Ma che belle ciapet!". Aurora Ramazzotti fa il pieno di like su Instagram postando gli scatti della sua vacanza al mare. La primogenita di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, in vacanza in Grecia, mostra un fisico tonico e palestrato e un lato B a prova di gravità, molto simile a quello della celebre madre.