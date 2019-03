Ivana Icardi, la sorella dell'attaccante dell'Inter Mauro Icardi, sarà una concorrente del prossimo Grande Fratello 16 condotto da Barbara d'Urso. La bell'argentina, 24 anni, è ai ferri corti con la bombastica Wanda Nara perché, secondo lei, ha allontanato Mauro dalla famiglia per motivi economici. E la partecipazione al reality show di Canale 5 getterà benzina sul fuoco. Ivana vuol far spettacolo, cosa sappia fare non si sa, ma in quanto a bellezza non ha nulla da invidiare a "Uanda".