Governo in smoking e abito lungo per il gran galà con Xi Jinping

Sobrietà, eleganza e diplomazia. Ruota intorno a questi tre concetti la vista ufficiale del presidente della Repubblica cinese Xi Jinping e di sua moglie Peng Liyan. Il Quirinale, Palazzo Madama poi Montecitorio. Infine oggi una immersione nella Grande Bellezza, con passeggiata in centro storico dal Colosseo al Campidoglio e qualche ora per fare shopping. Ieri sera il gran galà del Quirinale: nel salone delle Feste si è tenuta la cena con menù squisitamente italiano con tortelli ripieni alla carbonara, vitello al tartufo e babà alla frutta. Il tutto accompagnato da un Marsala italiano. Sono state invitate 170 persone, tra imprenditori, politici e membri del governo. La serata si è conclusa nella cappella Paolina con un breve concerto di Andrea Bocelli. Tra gli ospiti l'ex premier Romano Prodi, la vicepresidente della Camera Mara Carfagna, l'ex ct della nazionale Marcello Lippi, gli imprenditori Tronchetti Provera ed Emma Marcegaglia, il sindaco di Roma Virginia Raggi, il presidente dell'Inter Steven Zhang, il governatore di Bankitalia Ignazio Visco. Presente il vicepremier Di Mario, non il "collega" Matteo Salvini.