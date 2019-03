"Ritocchi" e polemiche, derby infinito tra Diletta Leotta e Paola Ferrari

La partita si gioca ai tempi supplementari. Chi segnerà il gol della vittoria? Forse si arriverà ai calci di rigore. Non c’è miglior metafora calcistica da utilizzare, visto che parliamo di due giornaliste sportive. Sembra un derby. Tutto rosa. Tutto al femminile.

“Non sono rifatta”, risponde seccata Diletta Leotta a Paola Ferrari. Le due giornaliste si “punzecchiano” a distanza. Da uno studio all’altro. E a “Storie italiane” su Rai1 arriva l’intervista della Ferrari, che non fa sconti e senza freni tuona: “Trovo Diletta molto bella, ma il suo pregio è la bravura. Io a 27-28 anni non riuscivo a condurre con quella spigliatezza”. Al programma del mattino della Daniele la Ferrari rincara la dose: “Leotta non è un modello per mia figlia”. Per la Ferrari, dunque, una ragazza giovane non avrebbe bisogno di ricorrere alla chirurgia estetica. La Leotta, intanto, continua a ribadire di non aver mai fatto ricorso al bisturi.