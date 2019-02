Il cadavere di un uomo, probabilmente un senza fissa dimora, è stato trovato dai vigili del fuoco di Roma, nel corso di un'operazione di spegnimento di un incendio in una zona rurale con canneti e immondizia. Il rogo si è sviluppato in via Casal Bertone, all'altezza del civico 91. Due le squadre dei vigili del fuoco impegnate dall'una di notte (foto di Nicola Dalla Mura).