In occasione del 13º anniversario di matrimonio Maria Monsè e Salvatore Paravia hanno festeggiato le nozze di pizzo, rinnovando, nella suggestiva cornice della villa “Sublime - Le Colonial” in vero stile fiabesco, le loro promesse d’amore, lasciando a bocca aperta tutti gli invitati e i telespettatori di “Pomeriggio 5” che aspettavano con ansia l’arrivo di Maria e Perla che scendevano a sorpresa da una maestosa carrozza creata appositamente per lei dalla cooperativa “Passioni Equestri”.

La location è stata elegantemente curata nei minimi particolari dal famoso allestitore Giuseppe Pinna, noto per aver ottenuto diversi riconoscimenti nel settore del Wedding e non solo. Testimoni d’eccezione: Tina Cipollari, Simone Di Matteo e Roselyne Mirialachi. La cerimonia si è conclusa con uno spettacolo scenografico di fuochi d’artificio della “Pirofantasy”.

La serata è proseguita con una mega party presso il ristorante “L’Euclide” nel residenziale quartiere Parioli, accolti dal titolare Vito Tricarico che non si è smentito deliziando il palato degli invitati con le sue svariate prelibatezze, tra cui ha riscosso un grande successo “il risotto ai frutti di mare“.

Nella sala elegantemente addobbata spiccava una scenografica torta di 7 piani con la scritta “Maria e Salvatore” creata dalla cake designer dei VIP Cinzia Calicchio che già aveva seguito il matrimonio religioso del 2017 degli sposi. La medesima ha deliziato il palato degli ospiti a fine serata con una Alphabet Cake riportante le iniziali dei festeggiati e una torta a sorpresa anche per piccola Perla.

Fra le note musicali e la splendida voce del cantante Andrea Salvatori, gli invitati, tra cui spiccavano: Lisa Fusco damigella di Maria, Emanuela Titocchia, il ritrattista delle Dive Daniele Pacchiarotti, Angelo Martini, Nadia Bengala, Antonio Zequila, Marcelo Fuentes, Monica Setta, le cantanti Francesca Lotta e Rita Sensoli, il tenore Sergio Panaja, la psicoterapeuta Irene Bozzi, l’opinionista Iolanda Gurreri, il regista Marco Marcelli e la stilista Maria Elena Duenas. Uno dei momenti più esilaranti della serata è stato uno spettacolo di magia dove la piccola Perla Maria si è esibita insieme all’illusionista di Papa Francesco, il mago Heldin, insieme hanno trasformato il fuoco in una bella torta e poi anche in biscotti .

La serata è andata avanti fino a tarda notte fra canti e balli degli invitati decretandone il successo.