Perotti e Santon regalano un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati

Un calcio alle difficoltà, quelle purtroppo più grandi di una prestazione sbagliata o un ko inaspettato. All’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma Perotti e Santon hanno portato il sorriso ai piccoli pazienti (da 1 a vent’anni) del reparto di riabilitazione pediatrica con una visita, promossa da Roma Cares, che ha piacevolmente stravolto la routine dei bimbi presenti nell’istituto.

I due giocatori giallorossi sono arrivati intorno alle 14 presso la clinica romana, hanno bussato alla porta di ogni stanza per salutare tutti e fare una foto ricordo, poi si sono ritrovati nella sala principale a tavola con grandi e piccini per una pausa divertente tra autografi, disegni e selfie. Perotti e Santon hanno consegnato giocattoli, palloni e altri gadget ai pazienti, che si sono divertiti a giocare anche con la mascotte romanista Romolo.

E’ il secondo anno di fila che il San Raffaele ospita i calciatori della Roma per questi momenti solidali che riescono, con poco, a dare forza anche ai genitori dei bambini meno fortunati: l’anno scorso furono Gonalons e Defrel ad essere travolti dall’entusiasmo dei giovani pazienti e a stento trattennero le lacrime. La collaborazione tra il club giallorosso e il San Raffaele si rafforza con questa nuova giornata speciale, ed è questo il gol più bello da fare: regalare un sorriso a chi soffre. «Questa nuova occasione di incontro e scambio - ha affermato il Presidente Carlo Trivelli - consolida ancora di più il rapporto con la Roma, sia come squadra sia come società, che torna a porgere la mano ai nostri più piccoli pazienti, che combattono ogni giorno, fuori dal campo di gioco, per vincere la partita della vita».