Via allo sgombero del palazzo occupato di via Costi

È partita dall'immobile occupato in via Raffaele Costi, a Tor Cervara, l'applicazione a Roma della nuova direttiva sugli sgomberi del Viminale. Da questa mattina uomini e mezzi delle forze dell'ordine e della polizia locale del Campidoglio sono presenti nel palazzo per notificare ai residenti il provvedimento di sgombero. Fino ai giorni scorsi all'interno dello stabile abitavano circa 120 persone, 30 rom e le restanti per lo più provenienti da Paesi africani, ma una buona parte di loro ha già lasciato spontaneamente nelle scorse ore la struttura occupata. I servizi sociali del Campidoglio stanno offrendo soluzioni abitative alternative alle persone con fragilità. Il palazzo di via Costi, inserito all'interno di una zona di capannoni industriali, era valutato il più a rischio per le precarie condizioni igienico sanitarie.