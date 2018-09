Far west al Casilino con diversi colpi d'arma da fuoco esplosi la notte scorsa davanti alla chiesa di San Giuseppe Cafassi. Un trentenne romano è stato ferito al gluteo da un uomo con il volto coperto da un casco integrale che gli ha esploso contro quattro colpi mentre era in compagnia di amici. L'aggressore si è subito dileguato, sul posto per i rilievi sono intervenuti e i carabinieri della VII sezione del Nucleo Investigativo. Poco dopo un'altra segnalazione di spari all'altezza del Policlinico, ferito un uomo che sarebbe già noto alle forze dell'ordine. Titolari delle indagini i militari del nucleo operativo della Compagnia Casilina.