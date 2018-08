Look total white con un abito firmato da Azzedine Alaia e capelli biondo platino. A Venezia Lady Gaga ha scelto di stupire senza esagerare mostrabdo uno stile retrò che ricorda le dive del cinema anni '50. La cantante e attrice newyorkese è arrivata sotto la pioggia all’imbarcadero del Casinò per partecipare alla conferenza stampa del film "A star is born", insieme al coprotagonista e regista della pellicola Bradley Cooper.