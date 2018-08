Nella splendida cornice di Poltu Quatu si è svolta la quinta edizione di Poltu Quatu fashion night, considerato ormai da tempo. Uno degli eventi più rappresentativi della costa Smeralda , voluto dalla famiglia Pulcini proprietaria del grand hotel Poltu Quatu. A presentarlo per il terzo anno l'attrice Maria Monsè che ha sfilato con la sua nuova collezione alta moda e pret a porter, arricchita dalla presenza di alcuni accessori di lusso ovvero le borse di Carmensol, le scarpe di Stefania Pellicci, ed i capelli dipinti in occasione in esclusiva dal pittore Vittorio Boy.

Una delle sorprese inaspettate che ha colpito particolarmente il pubblico è stata questa vera novità assoluta: ovvero ammirare per la prima volta sulla passerella di Poltu Quatu dei bellissimi cagnolini di razza Chihuahua del negozio Prince and Princess di Porto Cervo che hanno catalizzato l'attenzione di tutto tutto il pubblico.

Modelle d' eccezione le sorelle Tania Zamparo attualmente giornalista, ex Miss Italia nel 2000, ed Egle Zamparo attrice. Anche quest'anno ha sfilato la collezione Baci stellari di Valeria Marini, presentando abiti sexy ed accattivanti, arricchiti da pietre Swarosky e preziosi ricami, a seguire in passerella ecco comparire vista alegre, un altro storico brand presente in Costa Smeralda da vent'anni conosciuto per i suoi occhiali sempre glamour e all'avanguardia da cui è nata una linea di moda giovanile e ricercata in tutto il mondo .

Tra una sfilata e l'altra il compositore Massimo d'Alessio ha intrattenuto il pubblico suonando dei brani al pianoforte mentre il Dj Max Correnti era alla consolle . Tra i presenti il truccatore delle dive Metteo Perin, l'imprenditrice Maria Laura Balzer che seguito la direzione artistica dell'evento e il foto reporter Gian Paolo Fantasia ideatore di costa smeralda life una delle pagine più cliccate su Instagram. Per concludere in bellezza hanno sfilato le pellicce Roncaccia , insieme ai titolari Stefano e Rita Roncaccia .