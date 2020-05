DS 7 Crossback E-Tense 4X4, si evolve ancora, cambia e offre ora ben cinque differenti modalità di guida. Un modo pratico e piacevole, per modellare ogni percorso in base alle preferenze del conducente e alle differenti condizioni del fondo stradale. Il messaggio Ready sul quadro strumenti fornisce la chiara indicazione che il veicolo è pronto per partire: una segnalazione fondamentale, poiché non ci sono rumori o vibrazioni all'accensione di DS 7 Crossback E-Tense 4X4. Da qui possiamo iniziare a scegliere la modalità di guida preferita, dall'apposito comando posizionato sulla console centrale. La modalità Elettrica, predefinita se la carica della batteria è sufficiente, consente velocità fino a 135 km/h e viene indicata esternamente dal LED blu situato sul retro dello specchietto interno. Con la modalità Ibrida, la gestione dell'energia diventa invece automatica. Il suo obiettivo è ottimizzare il consumo di energia in base a chilometraggio e stile di guida, quindi la vettura gestisce in maniera autonoma la scelta tra alimentazione a benzina, elettrica oppure entrambe.