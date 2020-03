Mercedes GLB 35 4MATIC, la nuova frontiera del Suv

Spazio, versatilità e la solita classe che distingue i prodotti della Stella. GLB 35 4MATIC debutta sul mercato italiano con prezzi a partire da 58.200 euro. Design emozionante e incisivo, funzionalità e dinamica di marcia elevate, tanto spazio per ospitare fino a sette passeggeri: il nuovo GLB 35 4MATIC (consumo di carburante combinato: 7,6-7,5 l/100 km; emissioni di CO2 combinate: 173-171 g/km) rappresenta un'alternativa che non ha rivali nel segmento dei SUV compatti. Il quattro cilindri turbo da 2,0 litri eroga 225 kW (306 CV) e, in abbinamento al cambio 8G SPEEDSHIFT DCT AMG e alla trazione integrale 4MATIC Performance AMG completamente variabile, assicura un piacere di guida sorprendente (accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi). A ciò si aggiungono i vantaggi di un SUV: posizione dei sedili rialzata, fino a sette posti con tutto lo spazio necessario per passeggeri e bagagli, e grandi doti off-road. Il motore turbo da 2,0 litri e 225 kW (306 CV) di potenza garantisce tempi di risposta brillanti, grande capacità di ripresa (400 Nm di coppia massima a partire da 3.000 giri/min) e una progressione straordinaria grazie al turbocompressore a gas di scarico twin scroll. Il basamento in alluminio pressofuso, robusto e leggero, riduce il peso della vettura nei punti decisivi per la dinamica di marcia. Il turbocompressore a gas di scarico twin scroll abbina un tempo di risposta ottimale ai bassi regimi con un elevato incremento della potenza ai regimi più elevati.