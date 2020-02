LaRenault Koleos cambia tutto

Il modello più internazionale del Gruppo Renault, frutto dell'Alleanza con Nissan, venduto in 93 Paesi, si propone al pubblico italiano con una nuova gamma e sostanzialmente rinnovato nei contenuti. Nel nuovo Koleos, infatti, viene introdotto il Blue dCi 150, il quattro cilindri 1.8 litri da 150 cv già presente su Scénic e Grand Scénic mentre il precedente 2.0 litri dCi 175 viene potenziato fino a 190 cv.Entrambi sono abbinati al collaudato cambio automatico CVT X-Tronic con 7 marce grazie alla funzione D-step che permette di utilizzarlo anche come sequenziale simulando appunto i 7 rapporti. Mentre il 150 cv avrà solo la trazione anteriore, sul Koleos le quattro ruote motrici con giunto viscoso sono riservate alla sola motorizzazione più potente.

Tramite un pulsante posto alla sinistra del volante in basso il guidatore potrà scegliere tre modalità di guida: 2wd, per viaggiare sempre con due ruote motrici; Auto, e sarà l'auto a decidere quando inserire la trazione sulle quattro ruote; oppure Lock 4x4 per mantenere sempre l'integrale con la coppia trasmessa al 50% sui due assi, ottimale per affrontare i terreni difficili, una funzione questa che si disattiva automaticamente quando si superano i 40 km/h.

Per tutte le versioni gli interni sono stati rivisti in funzione del massimo comfort con l'uso di materiali più soft, finiture più curate e cromature satinate. Il sistema multimediale con navigatore R-Link2 compatibile con Apple CarPlay e Android Auto ora è proposto con display orizzontale o verticale, e con comandi vocali per attivare la navigazione, la telefonia, le App, la lettura delle e-mail e la radio. La dotazione si completa con i sistemi di sicurezza e assistenza alla guida quali l’allerta di superamento della linea di carreggiata, il sensore di angolo morto, il riconoscimento della segnaletica stradale, la commutazione automatica degli abbaglianti/anabbaglianti, e il parcheggio a mani libere Easy Park. A questi si aggiungono l’Adaptive Cruise Control il sistema di rilevamento della stanchezza e «last but non least», la frenata attiva di emergenza con il riconoscimento pedoni.

Tre allestimenti Business, Executive e Initiale Paris la più ricca. Prezzi da 35.300 euro.