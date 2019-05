A cosa serve vincere un concorso di bellezza per giovani talenti se poi non ci si riunisce per festeggiare il titolo conquistato insieme alle varie vincitrici di concorsi per teenager? Ed è proprio da questa idea che Perla Maria Paravia, figlia di Maria Monsè, dopo aver annunciato nel corso di una delle puntate di Pomeriggio Cinque, ovvero il famoso salotto tv di Barbara D’Urso, la grande notizia dell’evento, ha messo subito in pratica la sua bella idea e ha organizzato il “disco party delle baby-star “. Era presente Veronica Trentin, bravissima Junior 2018 di Roma; Miss San Remo junior 2019 Emanuela Irollo 10 anni, arrivata direttamente da Napoli; Aurora Rossi di 10 anni sopraggiunta per l’occasione da Fiuggi ed eletta “Star of the Year Baby televisione 2018".

Tutto si è svolto nella splendida cornice di una discoteca nuova di zecca: l’evento nella zona dell’Eur Torrino. Accolti dal titolare Ivano Ripani, accompagnati da un dj d'eccezione Erjon Haxhinasto,titolare dell’agenzia di animazione "AnimaRomaEventi" si sono scatenate al ritmo della famosa canzone di Barbara d'Urso e Cristiano Malgioglio "Dolce Amaro". Le giovani ragazze sono state pettinate e truccate dal Famoso look maker Sergio Tirletti e dirette nelle coreografie di ballo dal maestro Angelo Martini, insieme ritrattista delle dive Daniele Pacchiarotti. Presente anche Noemi d'Alessio, nipote del famoso Gigi D’Alessio, che ha partecipato alla sfilata di moda della nuova collezione Perla Monsè disegnata dalla stessa Perla Maria. Ma la sorpresa più grande è stata la sfilata del chihuahua della piccola stilista, lady Dior - 2 mesi appena - che ha percorso con eleganza la sua passerella sfoggiando un originale abitino elasticizzato "total gold" disegnato dalla sua bella padroncina.