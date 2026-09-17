Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 17 settembre 2026: tutti i segni

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Branko 17 settembre 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 17 settembre 2026

Ariete

Amore, amore. Questo il primo significato della Luna crescente in Sagittario, ma l'aspetto che si forma con i vostri pianeti, Saturno e Giove, è ottimo per analizzare il sistema di lavoro e per trovare la via al profitto. Nel caso di qualche problema professionale o personale, consigliamo di chiedere aiuto alle persone più esperte e anziane. Suggerimento che vale per tutti i tre segni di fuoco. Saturno e generosità, dipende da quello che avrete in cambio.

Toro

Quello che ieri non sembrava possibile, potrebbe accadere oggi o domani - un colpo di fortuna nel lavoro, affari. Luna in fase di primo quarto nell'ottimistico Sagittario, invita anche voi all'ottimismo per quanto riguarda una nuova impostazione del lavoro, ma dovete sempre controllare le azioni dei vostri avversari. Venere è ancora ambigua per collaborazioni, certe comunque le soddisfazioni ma non dimenticatevi degli obblighi familiari. Generosi col contagocce.

Gemelli

Manca l'aria al vostro segno, tutto sembra faticoso e complicato, eccezion fatta per le attività creative, artistiche, estetiche. Apre un nuovo capitolo, Luna nel settore delle collaborazioni e del matrimonio. Forse è più favorevole ai litigi, ma tutto è relativo sotto il cielo - in mezzo al caos si trova sempre qualcosa di eccitante. Seguite la vostra linea d'azione ma senza essere così impazienti, soprattutto in amore, matrimonio. Siete generosi? Quando non vi vede l'altro gemello.

Cancro

Questo giovedì può diventare un grande giorno per l'attività. Luna in cambiamento di fase proprio nel settore del lavoro, insieme a Giove crea una situazione ideale per un cambio di rotta. Viaggiate, trattate, concludete, siglate immediatamente. Quello che impostate oggi e domani, sotto il primo quarto, porterà successo e guadagno. Tutto andrà bene, non agitatevi, avete vicino un amore appassionato. È Saturno che vi rende paurosi, ma con Luna bella siete sempre generosi.

Leone

È sempre benvenuta la Luna quando entra nel settore della fortuna, Sagittario, soprattutto se nasce il primo quarto, succede una volta all'anno! Guadagni economici superiori alle vostre attese, fase beneaugurante anche per l'amore e le novità in casa. Bisogna soltanto stare attenti a non cadere nella trappola di Venere, che vi fa vedere nemici dappertutto. Le questioni affettive-familiari non si risolvono con il muso lungo. È tempo di generosità, la vostra è riconosciuta.

Vergine

Troppo suscettibili con coloro che stanno intorno, cosa che potrebbe creare conflitti anche con le persone importanti per la carriera e il lavoro, e sarebbe un vero peccato dopo che avete tanto faticato per raggiungere certi obiettivi, certe posizioni. Meglio lasciar decantare per un po' le cose materiali, ma non sorvolare le necessità familiari. Preparatevi psicologicamente per il cambio di Luna in Sagittario, ritardi in viaggio, farmaci. Fate brillare il vostro dono della generosità.

Bilancia

Luna in Sagittario rende nervosi anche voi, irrequieti, ma è pur sempre una Luna ottimista e fortunata perché si trasforma in primo quarto, avventurosa, viaggiatrice, complice del vostro amore. Atmosfera bellissima, prove d'affetto in famiglia, con gli amici. La fase favorisce le questioni scritte, colloqui di lavoro, brevi viaggi professionali, incassi. I colleghi, collaboratori e soci, non devono essere trattati da fratelli perché non lo sono. Con la generosità tutto ritorna.

Scorpione

Luna cambia e cresce nel settore del patrimonio, Saturno agisce nel sottosuolo per quanto riguarda il lavoro e il progresso, voi dovete tirare in superficie tutte le possibilità. Prima però uno sguardo alla forma, salute, estetica. Solo quando vi sentite bene con voi stessi, riuscite ad agguantare le occasioni, quelle buone. Sapete escogitare anche qualche trucco e Venere vi assiste premurosa, risveglia le vostre follie amatorie. Generosi? Sì, molto, ma con selezione.

Sagittario

L’ultima Luna della stagione nel vostro segno, la più dolce e romantica per l’amore, diventerà primo quarto, fase lunare che gode di grande popolarità e considerazione perché ovunque porta almeno un po' di fortuna. Ma voi siete protetti anche da Giove, la vostra fortuna sarà notevole, nel lavoro e in affari, soprattutto in amore. Entrambi i pianeti sono in rapporto con la genitorialità, figli in arrivo per le giovani coppie. Le stelle e generosità, la conoscerete presto.

Capricorno

Il lavoro, i progetti, vanno avanti con lentezza però partono. Saturno suggerisce una certa prudenza con le spese, ma i soldi per la famiglia e la casa sono ben spesi. Cambiate strada, troverete qualcosa di più adeguato alle vostre possibilità. L'ordine ci deve essere, voi ne siete l'esempio più luminoso, ma bisogna rendere più colorata la situazione personale e sentimentale. Anche il disordine che c'è in amore può essere molto eccitante. Siete generosi seguendo l’intelligenza.

Acquario

Positivi contatti per le iniziative finanziarie e professionali, Luna diventa primo quarto in Sagittario, ottimo aspetto con Mercurio promette molto, anche in amore. Sommersi da carte, lettere, documenti, polizze, fatture, reclami… Adesso c'è un aiuto per sistemare questioni legali e proprietà, ma soprattutto per dare più gioia al vostro amore. È vero, l'altra persona sembra assente, concentrata sulle proprie cose, ma gli amici vi rallegrano. Generosità - basta il pensiero…

Pesci

Non si è vista fortuna al gioco? Significa che siete fortunati in amore, bravissimi e produttivi nel vostro lavoro, però ci sono Lune che impongono circospezione. Oggi e domani, Luna cresce in Sagittario, certamente aggressiva nel campo del successo e rapporti con l'ambiente, ma è pur sempre determinata a portarvi in alto. Fermatevi qualche ora se non vi sentite bene, dolori reumatici. Rapporti con le autorità, legge, diversi specialisti. La vostra generosità è meravigliosa.