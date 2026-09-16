Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 16 settembre 2026: tutti i segni

16 settembre 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 16 settembre 2026

Ariete

Condizioni climatiche variabili, ma questa Luna è ancora calda ed estiva, piena di calore passionale. Dal sensuale Scorpione si sposta domani al Sagittario e qui risplende come primo quarto, insieme a Giove e Mercurio, incontri nuovi improvvisi e non programmati, tutti però prendono all'istante il cuore. Possibilità nuove anche nel campo professionale, specie se arrivano da lontano. Avete ritrovato lo spirito dell’Ariete, assomigliate più a un cavallo da corsa che non al maschio della pecora.

Toro

Questa agitazione che investe anche la famiglia e le collaborazioni fa pensare che ci sono cambiamenti e novità molto positive. Senza chiedere troppo al fisico, Luna ancora opposta dallo Scorpione non impedisce di proseguire con le trattative in affari e nel lavoro, Mercurio è in postazione ottima, si tratta solo di avere pazienza e di esercitare quella pratica che il vostro segno ben conosce - quella della sottile persuasione, che usate anche nella vita sentimentale.

Gemelli

Luna ancora nel settore del lavoro può diventare importante anche per le questioni di carattere legale, che siete in grado di affrontare con successo grazie a Giove, una mano tesa anche per le iniziative finanziarie per la famiglia e la casa. L'ambiente domestico è toccato da corrente rinnovativa, progetti matrimoniali sono favoriti. Incontri ad alta densità passionale, possono presentarsi domani favoriti dal nascente primo quarto nel settore della coppia, matrimonio.

Cancro

Tempeste di fine estate sul vostro segno, effetto rinfrescante per la vita sentimentale, rigenerante per il lavoro e l'attività professionale, basta saper prendere con ottimismo qualche intoppo che provoca Mercurio. Luna vuole sorprendervi e ci riesce sempre amore, transita nel punto più bello del vostro cielo, insieme a Venere e Marte in aspetto passionale. Primo quarto di domani e venerdì, mette in bella luce la carriera e gli affari. Appoggiatevi a persone più anziane.

Leone

Aspetta domani per dirgli di sì… Sempre a sentire cantare Bruno Martino, mentre osserviamo l'influsso di Venere-Luna congiunte in un punto insidioso per l'amore, non adatte a prendere decisioni importanti, quelle scelte che possano influenzare il futuro della vostra vita. Aspetta domani anche nelle decisioni finanziarie, dice Giove che sarà domani in contatto con un magnifico primo quarto di Luna nel segno della vostra fortuna, Sagittario. Tornerete a volare.

Vergine

La vostra stagione zodiacale è interessata da transiti favorevoli, però ci sono ancora due fasi lunari che richiedono presenza e cautela nella vita familiare, coinvolta già domani in transiti impegnativi, specie per il rapporto genitori-figli. L'amore è anche oggi stimolato da Venere, Marte e Giove un terzetto vincente per le nuove conquiste, amori a prima vista. Una nuova carica, ma attenti a non consumare troppe energie, servono a voi per decisioni definitive in affari, carriera.

Bilancia

Avete superato alcuni esami richiesti da Saturno, siete già avanti nel lavoro rispetto a quello che di solito è il vostro calendario di partenza, l'autunno. Avete altre possibilità di portare avanti iniziative nel lavoro e in casa, Mercurio prezioso per cercare nuove opportunità e domani andrà ancora meglio. L'amore forse perde qualche nota passionale, ma riacquista in dolcezza, tenerezza, calore. Liberi di sposarvi quando vi pare, magari già domani sotto il primo quarto di Luna.

Scorpione

Soltanto quando vi sentite bene con voi stessi, riuscite ad agguantare le occasioni che non vedono gli altri. Marte, vostra guida celeste, è in ottima postazione, per voi significa ritrovare energia fisica e grinta morale, che non farà mancare i primi risultati concreti questo weekend. Stimoli incredibili per i giovani e per tutti quelli che vogliono realizzare qualcosa di nuovo, ma che dia anche un'immagine di voi nuova. Siete tutti artisti? In amore certamente sì, conquiste immediate.

Sagittario

La famiglia richiede parecchio tempo ed energia, ma anche voi vi sentite più legati alle persone vicine e interessati alle vicende dei parenti che vivono lontano. Ora avete il sostegno di Giove e Saturno, aspetto da grandi professionisti o da imprenditori emergenti, quindi uno stimolo incredibile per i giovani in gara per il successo. Domani arriva la Luna più fortunata, esprimete le vostre emozioni, quelle vere, non quelle che vi potrebbero far comodo. Chiarite un dubbio in amore.

Capricorno

Ottima protezione della Luna, Sole in Vergine, Giove in Leone. Tutti sollecitano una nuova iniziativa professionale, di affari (specie nel ramo immobiliare), che in autunno avranno sviluppi sorprendenti. Venere propizia incontri che sono subito toccati da una irresistibile forza passionale, che viene pronunciata anche da Urano e Plutone. Curiosità per le nuove esperienze, diciamo così, all’americana. Le donne del segno non hanno scampo davanti a un corteggiatore ardito.

Acquario

Della vostra capacità passionale si parlava tanto anche prima di Plutone nel segno, adesso però si rischia di esagerare. Ora con Marte e Giove in aspetto molto intimo ci sarà molto da inventare. Nei primi incontri non buttatela però sull'amicizia, Venere si metterebbe a ridere. In fondo non è così negativa se vi suggerisce di presentarvi all’amore - anche quello di sempre - in una veste nuova. Ripartite come fosse il primo corteggiamento. Arriva un fastidioso mal di gola.

Pesci

Appassionati di astrologia, voi sapete che il mese della Vergine coincide con un periodo non tranquillo della vostra vita. In quel segno c'è ancora il Sole, che richiede prudenza nei rapporti con gli altri e qualche gesto di abnegazione, ma domani inizia Luna primo quarto in Sagittario, importante se non decisiva per il vostro successo. Affrontate oggi le turbolenze nelle collaborazioni, preparatevi per le nuove imprese sicuri di voi stessi, guidati dalla forza di un grande amore.