Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 13 agosto: tutti i segni

Branko 13 agosto 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 13 agosto 2026

Ariete

Il novilunio di ieri sera ha cominciato a scrivere un nuovo capitolo anche della vita familiare, siete quindi solo all'inizio, dovrete però ancora sostenere la pressione di Marte e di Venere in opposizione, per mettere a posto alcune situazioni private non chiarite a fondo. Oggi conviene puntare sulle questioni finanziarie, approfittando non solo di Mercurio fortunato, ma anche della Luna passata in Vergine, razionale e giusta per il lavoro. Attenti anche alla salute, senza esagerare.

Toro

Diceva un filosofo del Toro: non mi fido della Luna, non ha mai la stessa faccia. In verità, nemmeno voi siete suoi ammiratori, vi innervosisce e addirittura ostacola quando transita nel vostro segno. Ma questa di oggi non la dovete mandare via transita in Vergine, nel vostro punto della fortuna e dell'amore. È vero che Mercurio critico potrebbe creare tensioni con le persone vicine, i due pianeti dell'amore sono in sintonia perfetta, però provocano scosse molto sexy.

Gemelli

Per due giorni, Luna in Vergine tiene sotto pressione l'ambiente della famiglia, rivolge l'attenzione verso la propria salute e questa è una buona cosa, purché non si diventi ipocondriaci. Concediamo di andare un po' in giro, a curiosare tra le bancarelle magari troverete un bel pensiero per il vostro caro amore che sembra pure lui agitato. Mercurio vagabondo vi accompagna sempre, ma vi ricorda che non è il viaggio che conta, ma il porto che si raggiunge.

Cancro

Luna è anche oggi positiva se intendete combinare qualche affare, il passaggio di due giorni in Vergine è un vero regalo, conviene concludere e siglare le trattative in corso, prendere decisioni per la casa senza ripensamenti. Certi segreti in famiglia, come le questioni che riguardano i figli maggiorenni e magari sposati a loro volta, devono restare segreti. Marte vi dimostra quanto sa essere passionale, il vostro comportamento in amore deve essere più deciso.

Leone

È uno di quei giorni in cui uno si sveglia con la sensazione che le cose andranno bene, quindi parte con il piede giusto. Questa vostra felice predisposizione d'animo è dovuta alla Luna passata in Vergine, più calma e razionale. Insieme a Giove vi aiuta a raggiungere nuovi prestigiosi traguardi professionali, in tandem con Venere aumenta quella passione amorosa che vi rende amanti insuperabili. "Come il leone, siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso” (Fernando Pessoa).

Vergine

Da come funziona il vostro segno possiamo capire o immaginare come vanno le cose di noi tutti. La Vergine occupa nell'oroscopo il settore del lavoro e del denaro, della salute. Anche questo giorno non ha aspetti negativi, arriva nel segno la Luna e vi traghetta fino al Ferragosto. Siete addirittura in grado di aumentare le vostre entrate! Come e dove, è una incognita per gli altri, noi sappiamo però che questo atteggiamento positivo e passionale viene da Marte.

Bilancia

Questa Luna che oggi transita nel segno che vi precede, sarà da voi il giorno di Ferragosto, all’ora di pranzo, significa che starete insieme al vostro amore. Così spera e dice Venere nel vostro segno, in qualche modo vi difenderà dal fastidioso Marte, voi però siate pronti mentalmente e fisicamente a qualche scontro nell'ambiente professionale, prossimamente. In un altro luogo, un altro mare, un altro albergo… sarà facile ritrovare le sensazioni d'amore perdute.

Scorpione

Nessun raffreddore, nessuna allergia o prurito alla pelle? Bene. Significa che avete superato l'esame della Luna nuova, per quanto riguarda la salute (oppure l’amore?). Oggi torna positiva Luna in Vergine, favorisce nuovi incontri che renderanno allegro il vostro Ferragosto, uno stupendo Marte spinge la creatività verso l'alto, passioni improvvise. Scoprirete una qualità nella persona amata e sarà una sorpresa, un filo di seta che vi lega al suo cuore per sempre. Bravi.

Sagittario

Troppo preoccupati per la forma, adesso con Luna in Vergine è più importante fare attenzione alla sostanza delle cose e conoscere la vera personalità di chi vi interessa per il lavoro o per l’amore. Siete insomma leggeri, svagati, pigri…ma come non capirvi, è vacanza. Liberi di amare come volete e chi volete, non pensate sempre alle cose pratiche, il forno professionale è ben riscaldato, cuoce il pane anche a Ferragosto. Farete i cambiamenti necessari.

Capricorno

Affrontate i progetti, i propositi, che si sono affacciati alla vostra mente sotto la Luna nuova in Leone, segno che tiene sempre sveglia la vostra intelligenza. Oggi e domani avete benissimo illuminato il settore dei viaggi e dei grandi incontri, Luna in Vergine è come un'isola del tesoro per voi, ma a causa di Nettuno ostile dovrete ancora nuotare e nuotare. Marte è un nuovo disturbo per la tranquillità matrimoniale, procura invece eccitanti novità alle persone sole.

Acquario

Quando la Luna picchia così come è successo negli ultimi due giorni, bisogna fare le cose con calma e non aspettarsi troppo, men che meno la gratitudine. In questi momenti si riconoscono le vere amicizie. Utili conoscenze: avvocati, imprenditori. Se avete bisogno di una mano nella giustizia, Venere in Bilancia vi aiuta anche a Ferragosto. L'arma dell'ironia aiuta a nascondere le preoccupazioni, ma non serve molto al successo. Amore: chi vi ama vi seguirà.

Pesci

L'ambivalenza del vostro segno è pronunciata più del solito, causa Luna passata in opposizione dalla Vergine, le azioni e le parole non seguono quello che è il vero pensiero. Nella salute l'agitazione lunare tocca lo stomaco, può provocare mal di schiena e influenza intestinale. Ricordate però che questa è una fertile stagione della vostra vita, tutti i cambiamenti sono favoriti dalle stelle. Passate il giorno in sordina, seduti sulla panchina del porto a guardare le navi partire…