Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 12 agosto: tutti i segni

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Branko 12 agosto 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 12 agosto 2026

Ariete

Giorno di Luna nuova in Leone, alle ore 17:38, è particolarmente significativa per i tre segni di fuoco, e voi siete i primi nella lista. Eclissi totale del Sole che segue immediatamente è invece importante per noi tutti, qualcosa sta per finire, qualcosa sta per nascere. Voi siete testimoni di soluzioni importanti nella vostra vita, particolarmente importanti questi fenomeni per il lavoro, affari, carriera e studio. Difetta la concentrazione, ma con buona volontà ce la farete. Amore dice Marte: “famolo strano”.

Toro

Qualche azione, progetto, deve restare nascosto. Tutti noi siamo schedati e controllati da qualche invisibile computer, voi siete al centro dell’interesse di Giove che si prepara a indagare nelle cose legali e finanziarie. Causa la forte pressione della nuova Luna in Leone, prestate attenzione agli avvenimenti di casa vostra. Fate attenzione al cattivo umore e alla irritabilità, voi reagite in modo brusco, taurino, anche in amore. Ma proprio in amore avete la bella protezione di Venere.

Gemelli

Giorno della fortuna, tuttavia il fenomeno astrale che oggi si verifica in Leone può mettere alla prova tutti i segni, quindi anche voi che non avete alcun pianeta in aspetto negativo dovete prestare attenzione. Siete amati dal pianeta che più vi serve per importanti progetti professionali e affari, ma anche domestici, Mercurio. Nel regale Leone sembra un piccolo principe, sostiene la voglia di essere primi. Venere è splendida, reale un nuovo amore che viene incontro alle persone sole.

Cancro

A modo vostro siete protagonisti di questo mercoledì perché nessuno come voi sente sulla propria pelle e nel cuore i cambiamenti della Luna. Questa poi nasce nuova alle ore 17:38, nel settore del vostro patrimonio personale, che può essere immobiliare o finanziario, ma noi consideriamo ricco anche il vostro patrimonio intellettuale e lavorativo. Scelte fortunate. Tuttavia, a causa della pressione di Saturno sul vostro Marte, è necessaria cautela nella salute, calma in casa.

Leone

Nasce la vostra personale Luna nuova, importante anche per i nativi di una certa età, che entrano oggi nel periodo della loro "giovane vecchiaia", come avrebbe detto Fernanda Pivano. Questa Luna, infatti, seguita dalla totale eclissi del vostro Sole, che richiama l'attenzione mondiale, apre una nuova limpida strada che vi porterà nei prossimi 12 mesi, aspetti di eccezionale efficacia per la carriera e per il privato. Giove e Nettuno, fortuna e sogno d’amore.

Vergine

Questa Luna che cambia fase nel segno che vi precede, dove nasce il fenomeno dell'eclissi solare, non vi tocca direttamente ma tutto avviene nella vostra 12ª casa zodiacale, che richiede comunque prudenza nelle cose della vita, nella salute. L'importante per voi è sapere che Marte non vi abbandona più, quindi le forze fisiche stanno tornando se c'è stato qualche problema, liberatevi dalla sensazione di essere incompresi e non indugiate sugli aspetti negativi.

Bilancia

Cittadini di un mondo migliore, questo è il vostro sogno, possedete una grande forza che tende alla crescita interiore. Giove aumenta il vostro interesse per la sorte delle persone amiche, generosità che si estende anche alla società. Ritrovare il meglio di voi stessi, le vostre radici, vi rende nuovi. Tutto quello che oggi accadde in Leone, interessa il vostro mondo delle amicizie e delle collaborazioni. L'amore è illuminato dalla luminosa Venere, accende nuove passioni.

Scorpione

Oggi si parla di Luna nuova e di eclissi del Sole in Leone, in cui sono coinvolti anche Mercurio e Giove. Si tratta di transiti impegnativi che mettono in prima linea il vostro mestiere, la fama, il rispetto da parte degli altri, la posizione che avete o non avete nell’ambiente professionale. Ci sono anche effetti positivi, mettono in mostra l'intelligenza e riportano dal più profondo ottime idee. Ma non basta, bisogna saper vendere il proprio lavoro. In amore potete ottenere tutto gratis.

Sagittario

Terzo segno di fuoco, siete anche voi al centro dell'attenzione di quello che nasce in Leone: Luna nuova, eclissi del Sole, presenti anche Mercurio e Giove. Tutto accade dopo le ore 17:48, tramonto, luce che protegge amanti clandestini, situazione particolarmente eccitante se vi trovate lontano dal solito ambiente. Avete nemici nel lavoro o altrove! È buona regola seguire il Cinese: siediti sulla riva del fiume e aspetta…Oroscopo sociale: estero, problemi.

Capricorno

Lento o veloce, ma siete già coinvolti in un processo di cambiamenti importanti nella vita privata e addirittura rivoluzionari nel campo professionale, specie per quanto riguarda le collaborazioni. L’odierna Luna nuova accompagnata dalla totale eclissi solare, lascia qualche effetto per un anno intero. Non pensateci. Sentimentali, sensuali, magari un po' eccessivi nei tormenti di gelosia, ma tutto questo conferma il grande momento che vivete in amore.

Acquario

Plutone, il grande innovatore dello zodiaco, non incide solo sul vostro segno, ma oggi in particolare assume un'importanza universale, grazie agli aspetti che forma con Luna nuova in Leone, seguita dalla totale eclissi del Sole, e dalla congiunzione con Mercurio e Giove presenti in quel segno. Sotto l'aspetto sociale interessa il parlamento, la borsa, la stampa, la folla. Voi dovete prendere tutto con calma, però Marte è di un altro parere: bisogna combattere nel lavoro, amore.

Pesci

Siete il segno che resiste meglio alle pressioni astrali che oggi premono sul mondo, anzi è possibile che proprio questo caos che nasce tra il Leone e Ariete, entrambi rappresentano le vostre possibilità nel lavoro e in affari, porti dei vantaggi. Se ci saprete fare con misura e ordine Luna nuova indicata per nuovi orientamenti professionali, iniziative in affari. Le persone sole possono sperare in un incontro indimenticabile, propiziato da Venere e Marte nel campo della fortuna.