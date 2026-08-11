Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 11 agosto: tutti i segni

11 agosto 2026 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 11 agosto 2026

Ariete

Come annunciato, la settimana presenta importanti novità nel cielo astrale per tutti i segni dello zodiaco, possiamo allargare questa previsione anche agli avvenimenti sociali e fenomeni naturali. Il primo shock è previsto da Marte che inizia il transito in Cancro, segno non congeniale alla natura di questo vostro pianeta che si scontra adesso con Saturno. Tutto avviene in modo brusco in famiglia e nel lavoro, diranno che siete egoisti in amore. Oggi, tenetevi un po' in disparte.

Toro

Marte è positivo per voi in Cancro, rende inventivi e mai senza risorse, ma spinge alla critica eccessiva, tende all’ostinazione, all'impulsività, a rovesciare le situazioni. Ci saranno fastidi con i parenti, fratelli in particolare, sarete in disaccordo per questioni di interesse e atti legali. Prudenza anche durante i brevi viaggi, moderate la velocità al volante dell’auto, dato che avete Mercurio negativo. Lavoro: perché andare contro i mulini a vento? Lasciate passare la bufera in amore.

Gemelli

La capacità di guadagno è molto sviluppata. Successo anche nel lavoro e in cose che sono protette da Marte (medico, chirurgo, ingegnere, tecnico, artigiano, sportivo). Il transito nel vostro segno si conclude questa mattina ma anche in Cancro sarà una forza per voi, come avete già dimostrato nelle ultime settimane. Se consideriamo anche la strepitosa posizione di Venere, Mercurio e Giove, al vostro amore non manca niente. Cercate soltanto di essere più originali.

Cancro

Marte arriva nel segno in mattinata, resterà con voi fino al 28 settembre, significa che riuscirà ad avere un aspetto diretto con Sole e Mercurio quando i due saranno in Vergine, quindi avrete occasioni di fare cose importanti nel vostro lavoro. Questi primi giorni richiedono però un atteggiamento di cautela, perché il Cancro rappresenta per il pianeta dell'energia e della passione il suo punto di “caduta”. Un giorno pieno di discussioni in famiglia e amore, ma almeno la passione c’è.

Leone

Marte in Cancro non compromette il successo e la fortuna, ma l’aspetto non è né positivo né negativo, si tratta del transito in 12ª casa zodiacale che significa ambiguità, qualche volta saremo obbligati a raccomandarvi silenzio. Perché le prove spuntano al momento della realizzazione dei vostri progetti, provocate da inimicizie occulte. È arrivata nel segno la Luna, che domani cambia per voi e per noi. La fortuna non scappa, date però la precedenza alla famiglia, amore, salute.

Vergine

L'entrata di Marte in Cancro è come una liberazione per voi, sotto il profilo astrologico non avete più nessun pianeta in aspetto negativo e questo per il vostro segno che tante ne ha passate negli ultimi tre anni, significa una vera rinascita. Proseguite con i vostri progetti e ricordate che la vostra fortuna è anche risultato di relazioni di amicizia, che voi dovete sentire come uno slancio, come una forza generosa. In amore vi salvate con parole romantiche e molto persuasive.

Bilancia

Marte in Cancro non è un aspetto ideale per voi, però indica molte energie positive per il lavoro e, al solito, qualche problema sei ignorate la necessità degli altri. Tradizionalmente quel segno è il vostro settore del "grande successo”, in questa lotta per arrivare tra i primi avrete il sostegno di Urano e Plutone, che possano procurarvi opportunità mai immaginate. Ma alla ripresa del lavoro, dopo le ferie, preparatevi ad affrontare una concorrenza sfrenata. Oggi però siete felici.

Scorpione

Di che cosa dovreste mai avere paura, da oggi in poi, quando il vostro pianeta Marte vi manderà forze necessarie per muovervi in qualsiasi ambiente che volete conquistare. Transita finalmente in un segno d’acqua, Cancro, risveglierà la fantasia e aumenterà l'amore e le relative conquiste con notevoli spessore erotico. Il vostro istinto aggressivo non vi deve ostacolare nella socializzazione, questa settimana necessaria come non mai - per respingere attacchi dal Leone.

Sagittario

Un sogno meraviglioso, un progetto di lavoro o di affari, che coltivate dall'inizio di giugno, diventerà concreto al più presto. Oggi sono in caduta altri segni, che si ritrovano Marte in aspetto critico insieme a Saturno-Nettuno, voi invece avrete una straordinaria opportunità per la vostra carriera e affari, anche in posti lontani, oppure all’estero. Luna in Leone cambia fase domani, novità previste in vari settori, oggi mettiamo in evidenza affetti, amore, sesso e simpatia.

Capricorno

Tanti nativi del vostro segno incontrano la buona sorte quando arrivano al matrimonio, perché il marito o la moglie portano buone sostanze, non solo sotto il profilo materiale ed economico, ma ancora di più per il carattere di solito più allegro del vostro che poi rende addirittura divertente la vostra vita. Ecco perché non bisogna temere Marte in Cancro, seppure pesante per i rapporti stretti e per la salute, ma è il destino che unisce un uomo e una donna.

Acquario

Nulla dovete temere dal nuovo Marte in Cancro, settore del vostro lavoro e della salute, non è negativo in nessun caso. Anzi, le possibilità di riuscita e di successo sono concentrate nella sfera del lavoro che comprende anche l'ambiente nel suo complesso, i problemi che questa settimana possono nascere con le autorità dipendono dalla Luna e dai pianeti in Leone. L'amore vive in gaiezza, grazie a Venere divertente, curiose proposte per le donne Acquario, sempre corteggiate.

Pesci

Peccato per la minaccia di fenomeni naturali, che interessa naturalmente tutti i segni, perché il vostro Ferragosto è illuminato da stelle bellissime. Questa mattina Marte lascia il Gemelli, inizia un bellissimo transito per voi in Cancro, segno della vostra gioia e della vostra fortuna. Lascia dietro di sé qualche ricordo non bello di certi rapporti, metabolismo e arti inferiori presentano problemi, ma tutto si può affrontare con Luna nuova congiunta a Giove-fortuna.