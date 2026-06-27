Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 27 giugno: tutti i segni

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27 giugno 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 27 giugno 2026

Ariete

Se non avete nessun legame amoroso, le stelle di questo davvero luminoso finale di giugno, ve lo portano. Nel caso non dovesse accadere sotto questa Luna in Sagittario, oggi e domani, avrete altre possibilità nell'immediato futuro. Venere possiede un'energia inesauribile, realizzerete anche i vostri sogni di gloria. Stimolate l'immaginazione, se riuscite a separare la fantasia dalla realtà, questi transiti sono molto utili nelle attività, intuizioni molto precise.

Toro

Quando il vostro segno va a nozze, sposa anche i parenti del coniuge, che sono comunque più leggeri dei parenti naturali, però non bisogna mai distrarsi un attimo. Una leggera caduta di tono è la conseguenza della Luna di ieri, ma col passare delle ore sentirete l'energia aumentare e lo spirito libero di volare, con qualche parola di troppo in amore. Bene invece reagire nel lavoro, dite quello che va detto anche ai superiori. Inventivi, pieni di risorse, potete chiedere soldi in più.

Gemelli

Giove resta una garanzia di stabilità nel matrimonio, ma non può impedire momenti di tensione che arrivano oggi dalla Luna in opposizione, Sagittario naturalmente, contraria anche alle collaborazioni. Mancate stranamente di lucidità mentale, lasciate che siano gli altri a fare la prima mossa, controllate la salute. Domani anche la salute avrà un nuovo alleato, Marte nel vostro segno, sotto la Luna del 30 farete un conteggio finale di questa prima metà del 2026, positivo.

Cancro

Il dubbio, una costante del vostro carattere, non vi rende sempre sicuri di voi stessi, ma oggi dovete liberarvi da tutte le incertezze, il giorno è produttivo. Dovete dare la precedenza al lavoro e alle questioni finanziarie, Giove insiste su questo punto perché si prevede un allargamento dell'attività. Primi attori in amore, eccessivi, ma nulla si oppone al felice proseguimento della vostra estate d'amore, nuove conquiste previste persino sotto la Luna del 29.

Leone

Ben venga un ripensamento, anche per quanto concerne le imprese d'affari, l'intuito oggi non inganna, sollecitato da un relazionale Saturno, mentre Marte sta perdendo la forza negativa e si avvicina a Gemelli, segno amico. Amore eccezionale, veramente, il giorno nasce con gli auspici di una dolce sensibile Luna nel campo della fortuna che ben si sposa con Nettuno romantico. Cercate eccitazioni, emozioni, novità, avete la possibilità di volgere a vostro favore ogni evento.

Vergine

Luna ancora in postazione impegnativa per la famiglia, settore che viene spesso messo in primo piano anche da Giove, significa che sono in vista cambiamenti importanti per il coniuge e per i figli. I parenti però hanno un effetto demoralizzante, si presentano nella vostra vita quotidiana, quando meno servono e quando voi siete impegnati, anche nella professione dovete stare attenti a persone superficiali. Uscite dalle situazioni stagnanti, in amore pagate in natura.

Bilancia

Saggia decisione, quella di intraprendere oggi un viaggio e di inaugurare la stagione delle vacanze. Finalmente abbiamo le stelle giuste anche per parlare di incontri passionali e pure nel matrimonio l'attrazione fisica è un richiamo irresistibile, il vostro animo già sente il battito di Marte, domani in Gemelli. Insieme a Venere in Leone e all'avvicinarsi di Giove, in un attimo si può cambiare la condizione di single in un rapporto duraturo. Affari da trattare dopo il 29, Luna piena.

Scorpione

È sempre pronunciata la pagina della vita professionale, molti di voi sono ancora alle prese con il lavoro e lo studio, fanno benissimo perché saranno ripagati da un ottimo Mercurio. Non solo bravura, impegno e costanza, c'è anche la fortuna a muovere i fili del vostro destino. I grandi uomini sono quelli che uniscono la lealtà alle quattro stagioni, oggi voi entrate nel capitolo più bello. Amate! Giove prevede incontri a sorpresa, forse durante una serata mondana, in viaggio.

Sagittario

Eccitabili e impulsivi, niente di nuovo sotto il cielo, evitate però di fare mosse decisive. Il problema è soltanto Urano, impulsivo, altri aspetti che la Luna nel segno forma con Saturno, Nettuno e Venere, possono essere tranquillamente associati alla fortuna. Oggi siamo noi che diciamo di non aspettare troppo, allungate il passo verso il guadagno, allungate le vostre lunghe braccia verso un amore che, ingenuo, cadrà. Però non è male cadere nelle braccia del Sagittario.

Capricorno

In amore, proprio quando siete nel bel mezzo di un racconto, vi interrompono: figli, amici, genitori e suoceri, parenti naturali e acquisiti. Gli altri non hanno colpe, siete voi che vi lasciate distrarre dalla mondanità. Ma si avvicina Luna piena, nel vostro segno a mezzanotte del 29, soli o accompagnati non dovete perdere questo trionfo di poesia, romanticismo, fisicità. Se siete soli, cominciate a lanciare qualche occhiata a destra e a sinistra (la politica non c’entra).

Acquario

Non contate sul fatto che le vostre aspettative trovino realizzazione immediata, anche se avete la possibilità di volgere a vostro favore qualsiasi evento. Dice la tradizione astrologica che Acquario sa sempre tirare l'acqua al proprio mulino, però darete sfoggio delle vostre arti lunedì, quando Marte passerà in Gemelli, sarà una ciambella di salvataggio nei momenti di crisi. Controllate le spese, anche del vostro - è il caso di dire - caro amore. Anche a voi i soldi spariscono.

Pesci

Ci sarà stanchezza per questa Luna-Sagittario, anche forte agitazione, ma nello stesso tempo risulta positiva per il lavoro, quindi per il successo e il guadagno, vale la pena di proseguire. A qualcuno sembrate vanagloriosi, ma in voi c'è un genuino desiderio di rendervi utili e di tendere una mano a chi ha bisogno di un aiuto, di una guida. Concludete la settimana in relax serale, per prepararvi al nuovo Marte…ma soprattutto alla Luna piena il 29, una favola per voi.