Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 21 giugno: tutti i segni

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Branko 21 giugno 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 21 giugno 2026.

Ariete

Sole entra in Cancro, segno che incide sulla vita familiare, ritorna un vecchio problema. Con l'aiuto di Venere potete sperare in una soluzione positiva. Sarà un'estate energica e produttiva, passionale e gelosa come piace a voi, ma segnala anche periodi di stress, di valutazioni delle cose fatte nel lavoro (Saturno), rivendicazioni di quelli che considerate i vostri diritti. Luglio vi gratifica con un nuovo ed eccezionale transito di Giove in Leone, fortuna.

Toro

È ancora presente una tensione nella vita in casa, come sarà confermato da Giove in Leone, che inizia il primo luglio il transito nel settore della famiglia. Questo potrebbe essere il punto difficile della vostra estate, che porta però occasioni non da poco, specie nel mese del Cancro, che da questa mattina è gratificato dalla magnifica protezione del Sole e di Mercurio. Farete subito il primo scoop della vostra estate, che sarà anche una stagione d'amore appena passa Venere in Vergine.

Gemelli

L'uscita del Sole dal segno, questa mattina, coincide con Luna pesante in Vergine, normale sentirsi spossati e stanchi. Ma sarà un'estate di sicuro successo, progresso, guadagno. Mercurio in Cancro illumina tutte le possibilità che potete trovare nel campo degli affari e del lavoro, luglio inizia con Giove in Leone e resterà al vostro fianco un anno intero! Nel frattempo vi arriva nel segno Marte, in edizione di grande conquistatore e amatore.

Cancro

Auguri! Solstizio estivo alle ore 8.26, inizia la stagione del compleanno e chiaramente i bambini che nascono dopo quest'ora e fino al 22 luglio, appartengono al segno del Cancro. La partenza verso il nuovo anno di vita è illuminata da Giove, nel segno fino alla fine di giugno, ma l'estate sarà caratterizzata da due pianeti in Ariete, settore del successo e del nuovo impegno professionale, che voi e tutti noi sperimentiamo adesso a distanza di molti anni: Saturno, Nettuno. Vita nuova.

Leone

Sole in Cancro ricorda che il vostro anno personale si avvia alla conclusione, fate un esame delle cose successe negli ultimi 12 mesi e come vi siete comportati nelle relazioni strette, collaborazioni, in famiglia e in amore. In nessun caso il problema deve nascere per questioni materiali, i soldi sono già in lavorazione nella miniera di Saturno, Nettuno, Urano e dal 1 luglio anche Giove, nel segno dopo 12 anni. Salutate l'estate, che è vostra, con Venere innamorata.

Vergine

Sorprendente inizio d'estate, nel segno avete la crescente Luna primo quarto, che favorisce oggi stesso tutte le nuove iniziative, anche la nascita di nuovi amori. Sostenuta dal Sole che entra in Cancro e inaugura quella che sarà anche per voi un'estate bellissima, ricordiamo solo che in luglio ci sarà un Marte poco disponibile, sappiatevi regolare anche nei rapporti con l'ambiente professionale. Amicizie, relazioni sociali, viaggi, affari - tante possibilità nei prossimi tre mesi!

Bilancia

Segno dell'equinozio d'autunno, non gradite l'inizio dell’estate, troppo forte questo Sole in Cancro. Sarete già a vostro agio nei primi giorni di luglio, quando Giove ritorna magnifico nel segno del Leone, che vi manda già oggi la protezione di Venere. Di giorno in giorno più forte la protezione di Marte, grande vigore per combattere nel mondo del lavoro, incantevole lo slancio erotico in amore. Se riuscite a stare lontano dall'ambiente di lavoro, andrà meglio la salute.

Scorpione

Solstizio d'estate splendido. Iniziate con Sole, Mercurio e Giove, uniti nel segno del Cancro, Luna beneaugurante in Vergine, che propizia lieti incontri. Passionali o professionali, avete la possibilità di scelta. Solo Marte rimane in opposizione ancora qualche giorno, con le sue sfide e litigi crea un'atmosfera da film western, vi sentirete protagonisti di “Mezzogiorno di fuoco”. È come un fuoco, Saturno in Ariete, che renderà bollente la vostra estate da protagonisti.

Sagittario

Inizia l'estate e per voi questa è un'ottima notizia, significa Sole non più in opposizione ma adesso diventa sincero protettore delle vostre idee, iniziative, scelte coraggiose. E non solo nel lavoro, oppure nel mondo degli affari. L'estate 2026 rimarrà nel ricordo della vostra vita come un periodo felice, ritroverete il vostro astro guida - Giove - risplendere in Leone. Con te partirò, Venere, ancora presente nel settore dei grandi viaggi e degli incontri spensierati o impegnati, come volete.

Capricorno

Il vostro segno invernale non gradisce troppo la forte luce estiva che arriva con il solstizio in Cancro, questa mattina. Sole in opposizione aumenta il divario nelle crisi presenti da tempo, nelle relazioni e collaborazioni, però le prove che porta insieme a Saturno rafforzano la vostra importanza e i legami a cui tenete. Muovetevi con sicurezza, vediamo arrivare spunti nuovi e molto interessanti nel lavoro e in amore, annunciati dalla Luna piena nel vostro segno il 29 giugno.

Acquario

Arriva l’estate, Sole nel segno del Cancro protegge e stimola soprattutto l'attività professionale, lavoro e studio, affari finanziari (approfittate subito) perché avete una Luna che vi indica la strada e le persone giuste da incontrare. Decidete le mosse del futuro prossimo, perché in giugno Giove inizia il transito di un anno in Leone, opposizione. Sistemate gli aspetti legali, così ritroverete la serenità che ora bisogna dare alla famiglia e al vostro amore. Voi credete nel matrimonio.

Pesci

Un'estate al mare, stile balneare… Quando il Sole entra in Cancro, inizia anche per voi la bella stagione della vostra esistenza. Quest'anno farete addirittura una nuova edizione del romanzo della vostra vita, che è sempre la storia di un grande amore e di passioni meravigliose, talvolta non corrisposte… Ma l'importante è amare. Agosto vi riserva le stelle più belle, ma adesso cercate di guadagnare perché la situazione professionale e finanziaria è stimolata al massimo. Viaggi super.