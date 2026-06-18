Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 18 giugno: tutti i segni

Branko 18 giugno 2026 a

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Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 18 giugno 2026

Ariete

Il giorno apre in maniera nervosa e svogliata, ma ci sono degli impegni professionali e familiari che non possono essere rinviati. Fate tutto con calma, precisione, puntualità, avrete risultati. Col passare delle ore tutto migliora, Luna si avvicina a Venere nel settore dell'amore, favoriti per primi i nati di marzo, domani quelli di aprile. Se c'è qualche problema, bisogna pensare le parole e tenere per sé le opinioni, Mercurio contrasta Saturno, la pazienza non è il vostro forte.

Toro

Ogni iniziativa verrà premiata, avete Mercurio in postazione positiva per quanto riguarda gli affari finanziari, orientatevi verso situazioni che possono darvi anche le gratifiche morali che meritate. Fin da bambini vi siete dimostrati litigiosi, questo comportamento infantile ritorna quando Venere e Luna vi sono contro, succede oggi e domani, influsso ovviamente nervoso per la famiglia. Imparate l'arte del rilassamento, se non volete cedere a Marte che si mostra aggressivo.

Gemelli

Due giorni che potreste considerare un regalo di Venere, che non è soltanto la stella dell'amore ma è conosciuta anche come "piccola fortuna", che diventa ancora più incisiva quando si trova in Leone, insieme alla Luna. Entrambi sono in aspetto con il geniale Urano nel vostro segno, il risultato potrebbe essere davvero qualcosa che non vi aspettate, a cui non pensate, ma che è scritto nelle stelle del vostro destino. Un'avventura finanziaria mai tentata prima.

Cancro

I miglioramenti a vista d'occhio, nel campo professionale e affaristico, bisogna però essere più selettivi nella scelta di collaboratori e soci, come del resto sono loro nei vostri confronti. Un'altra volta infatti l'accento cade sulle associazioni, Mercurio abbastanza oppresso da Saturno, prendetevi una pausa perché siete stanchi fisicamente e psicologicamente. Soltanto l'amore deve interessarvi quando cala la Luna, lei sostiene tutti i sentimenti, Venere l’amore.

Leone

Da oggi a domenica, magnifica conclusione della primavera, per tutte le relazioni sentimentali e naturalmente beneaugurante per la ricerca di novità. Non solo nella vita domestica e amorosa, le stelle sono unite in una corona da vincitore e cantano insieme: novità, novità! Saturno molto positivo per l'attività, dovete solo accettare il fatto che è un pianeta lento, richiede i suoi tempi, molta pazienza, Luna congiunta a Venere nel segno è un anticipo meraviglioso della vostra estate.

Vergine

Il mese dei Gemelli, che avrà dato problemi nella vostra vita personale e familiare, si concluderà domenica con il primo quarto di Luna nel vostro segno. Un regalo non da poco, dopo il primo quarto del 28 maggio, questa è la seconda volta che si presenta un'occasione che molti di voi aspettano: amore, oppure una tregua nei rapporti agitati. In estate comincerete a scrivere un nuovo romanzo della vostra vita, in ogni momento Urano può provocare avvenimenti mozzafiato.

Bilancia

Necessario un regime alimentare appropriato, si avvicina il Sole al Cancro, domenica. Oggi la Luna negativa si trasforma in molto positiva, quando prende possesso del Leone, oggi e domani. Socievole, elegante, mondana, griffata, ingioiellata… Vi assomiglia questa Venere nel regale segno dei vostri incontri più belli, professionali o passionali, ma che lasciano sempre un ricordo indelebile. Ancora fate la rima fiore-amore, siete eternamente innamorati, e questo è bello!

Scorpione

Tutto si conquista, a prezzo di grande sforzo, attenti a non esaurire di colpo tutte le energie, Marte sarà negativo fino al 28, Luna si mette contro nel pomeriggio e resterà in Leone due giorni. Pensate di dichiarare guerra? Si può. Ma le stelle vi vogliono anche un po' vagabondi, Giove lasciava l'Olimpo per correre dappertutto quando c'era qualche bella dea da conquistare. Voi avete Mercurio internazionale, bisogna muoversi e andare incontro alla fortuna che non mancherà.

Sagittario

Non è mai troppo tardi. Mentre la primavera volge al termine, le stelle organizzano due giorni di festa dell'amore, passione, incontri che portano ad avventure e flirt ma anche nuove promesse che valgono. Le nostre previsioni sono all’insegna dell'ottimismo, che prendiamo dal vostro allegro temperamento, ma più ancora dalla Luna e Venere insieme nel Leone, che aprono la strada del mondo, se volete. Ultimamente però siete diventati un po' borghesi, vi rimprovera Giove.

Capricorno

Un atteggiamento un po' scettico non sarebbe sbagliato, nelle cose finanziarie e professionali, se si presentano sotto l’odierno Mercurio. Non buttate al vento le vostre idee, perché l'inizio d'estate sarà preceduto dalla Luna primo quarto in Vergine, presenterà occasioni di riscossa in maniera del tutto spontanea. Intanto, questa sera quando la Luna sarà alta nel cielo del Leone, realizzate subito un sogno d'amore, un desiderio segreto, prima che Marte faccia la spia.

Acquario

Solo per i vostri occhi… qualcuno si innamora di voi. Occhi famosi nello zodiaco, perché possiedono sempre qualche dettaglio particolare, non chiedono ma pretendono amore, si appropriano di un cuore timido. Chissà perché un cuore così si presenta sempre sulla vostra strada, succederà anche oggi nonostante Venere e Luna in opposizione. Anche Marte è contro, nella vita domestica ci sono ancora tensioni, nel matrimonio si alza la voce per niente. Relax.

Pesci

48 ore di questa Luna in Leone, eccezionale per tutte le attività pratiche, le questioni che interessano la casa e le proprietà. Mercurio infallibile, durante i viaggi, ma anche solo una breve gita fuori porta, guardatevi intorno e troverete qualcosa di interessante per il business. Anche ai mondiali di calcio avreste vinto qualcosa, Marte è splendido in attacco, ma Giove difende la porta come Vozinha, portiere di Capoverde, arcipelago dei Pesci.