Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 16 giugno: tutti i segni

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16 giugno 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 16 giugno 2026.



Ariete

Non mancano buone sollecitazioni ma siete troppo emotivi e ansiosi per prendere decisioni importanti. Dovete anche liberarvi di abitudini e modi di pensare che non sono più in sintonia con la vostra nuova realtà. Luna ancora in Cancro dice che è più importante la famiglia, ma se potete allontanarvi dal solito posto, trascorrere ore gioiose con gli amici e le persone che vi sono simpatiche, vi sentirete meglio. In serata emozionante momento per l'amore Marte e Venere sono con voi.

Toro

Nati lavoratori, adesso avete il favore delle stelle laboriose, che permettono di vincere anche qualche assurdo complesso di inferiorità. Successo con il pubblico, transazioni finanziarie, vendite. Non fatevi condizionare dalla simpatia o antipatia che provate per qualcuno. Marte è pronto a fare una guerra in amore, per gelosia. Non si può costringere l'amore, lasciate che arrivi da voi come una farfalla colorata che si posa su una margherita. Chiarite le cose in mattinata.

Gemelli

Il comportamento in amore è forse troppo possessivo, ma anche le pretese della persona cara sono eccessive, bisogna dare leggerezza al rapporto. Transiti generosi per le questioni pratiche, proprietà. Siete sempre in tempo per organizzare qualcosa di veramente importante per il vostro futuro, e non parliamo di un anno avanti, ma di qualche settimana. L'effetto della nuova Luna dura 30 giorni. Fatevi sentire nel vostro ambiente, poi di fretta raggiungete il vostro amore.

Cancro

Mercurio nel segno oggi forma un aspetto non buono con Nettuno in Ariete, transito che spinge a lottare contro i mulini a vento, il rischio è di sciupare le vostre molte capacità che sono invece sostenute da Venere e dal fortunato Giove. Se non sarete ansiosi, potrete prendere il meglio delle tante possibilità che offre il campo pratico. Gustate i piccoli piaceri che il giorno porta con sé. Marte esercita un richiamo passionale, Venere invece è più candida, bianca come un fiore.



Leone

Occupatevi della vostra vita. Il giorno termina con l'arrivo di Luna nel vostro segno, che darà un saluto alla primavera e sarà molto valida per la famiglia, figli e genitori, parenti. Una nuova intesa professionale è nell'aria, lanciatevi con ottimismo e tirate fuori anche la vostra simpatia. Dopo due mesi così attivi sotto il profilo pratico, vi meritate un sano relax, organizzate una pausa al mare il prossimo weekend. Non c'è nulla che non vada bene in amore, non complicate.



Vergine

Batte il tamburo del successo lentamente, nel senso che stanno nascendo (forse sono già arrivate) occasioni nuove per l'attività, non manca qualche combinazione finanziaria di una certa consistenza. Mercurio infatti non discute la vostra preparazione, siete aggiornati su tutto, ma non il modo in cui vi proponete agli altri. La vita amorosa sembra un paesaggio lunare, con un suo fascino però. Uomini Vergine: persino Giove non conquista la donna che si è dimenticato di baciare.



Bilancia

Venere spera che troverete tempo per voi, il vostro benessere, la vostra bellezza, il vostro spirito. Nessuno rimprovera la ricerca di soddisfazioni professionali e finanziarie, ma quando si è direttamente disturbati dalla quadratura Mercurio-Nettuno, è meglio osservare che agire. Ammiriamo la vostra resistenza, il vostro voler andare sempre avanti, il lavoro tenace e lo studio continuo delle mosse dei concorrenti. Capacità di essere sempre e comunque dalla parte forte.

Scorpione

La tentazione è di chiudersi nel mondo privato e di staccarsi dai problemi della vita esterna. E invece no, le stelle chiamano a gran voce verso il lavoro, contatti sociali, incontri utili per gli affari. Non passate inosservati, attirate l’attenzione delle persone che vi interessano, oggi è previsto un incontro che vi permetterà di realizzare un guadagno molto presto. Cautela nella salute, Marte è negativo, come anche Venere infiammata, ma Giove vi darà una mano fortunata.



Sagittario

La sorpresa della Luna e Venere potrebbe essere una nuova importante amicizia, oppure una nuova collaborazione professionale, anche un nuovo amore. Avete già vinto qualche partita, adesso programmate incontri e trattative per l'estate, guardate che le stelle saranno disposte in maniera da favorire anche le finanze. Per il primo weekend estivo proponiamo Camargue, provincia francese con una natura ancora selvaggia e animali liberi, cavalli bianchi. È la vostra patria zodiacale.

Capricorno

Luna in Cancro, per voi simboleggia il rapporto con l'altro sesso, quindi amore e matrimonio, incontri nuovi e anche distacchi se un legame non ha più argomenti da raccontare. Potrebbe anche darsi che il coniuge abbia qualche suo personale problema, ma questo sarà più evidente quando il Sole sarà in Cancro, influsso che coinvolge con più forza tutti i rapporti stretti, collaborazioni. Marte fortissimo e Venere bellissima per eventuali acquisti di casa o vendite.

Acquario

Tanto avete fatto questa primavera, guadagnato, e ci staranno altre occasioni di successo nell'estate, per questo potete regalarvi anche qualche giorno di relax. Non fare niente. Perché la mente deve ossigenarsi di aria di mare o di montagna (Merano, la vostra patria). Il cuore deve riempirsi di nuove emozioni, date finalmente un'occhiata a chi avete accanto: ma non vedete, quanto è bello il vostro amore? Fate un sonno lungo e tranquillo la notte prossima.



Pesci

Ultimamente, con Sole-Urano in Gemelli, avete assunto un atteggiamento un po' sarcastico che non ha giovato ai rapporti professionali e interpersonali. Ma è facile eccedere con le parole, succede a tutti durante questi aspetti, non dovete fidarvi di alcuna proposta di tipo economico, oppure rassicurazioni che "andrà bene tutto". Ciecamente potete credere soltanto al vostro amore, da quando c'è Venere e Marte e Giove…la vostra relazione merita di diventare un film.