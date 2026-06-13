Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 13 giugno: tutti i segni

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Branko 13 giugno 2026 a

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Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 13 giugno 2026.



Ariete

Splendida la carica passionale che sarà provocata già nel pomeriggio dal nuovo aspetto di Venere in Leone e Urano in Gemelli, un classico per le nuove conquiste, anche solo per una sera. Oppure anche per una notte, visto che comincia il novilunio in serata e la luce lunare è scarsa, le tenebre sono sempre un riparo dagli occhi curiosi. Non mancano però attacchi da parte delle persone vicine, come conferma Mercurio che insiste con le provocazioni dal segno del Cancro.

Toro

Ancora un breve passaggio dell’ultima Luna della primavera, in aspetto diretto e bellissimo con due fortunati astri nell’importante settore del lavoro, contatti con le persone vicine, viaggi. Il patrimonio personale riceve altri segnali di miglioramento. Il nuovo aspetto di Venere nel Leone si scontra con Marte in Toro, qualche scatto di nervosismo nella vita di coppia, qualche gelosia di troppo. Però risulta anche molto utile per i lavori in casa, abbellisce l'ambiente, vi rende felici.

Gemelli

Ci stiamo avvicinando al cambio di Luna nuova il prossimo lunedì, ma arriva nel segno già questo pomeriggio e sarà un ingresso veramente piacevole, per molti versi speciale per l'amore. In mattinata infatti Venere entra in Leone, finalmente avrà aspetti diretti con il Sole e Urano nel vostro segno. L'amore sotto un cielo così è assolutamente ottimista, c'è un grande bisogno di allegria, siete più brillanti del solito e quindi anche gli affari economici vanno bene.

Cancro

Venere vi saluta in mattinata, entra in Leone e diventa subito collaboratrice in affari veramente efficace, nel campo economico aggiunge il suo tocco di "piccola fortuna", che si somma alla grande fortuna che vi offre Giove. Atmosfera non tranquilla nella vita familiare, ma è sbagliata la vostra sensazione di essere tagliati fuori, forse è tutto dovuto alla stanchezza fisica e mentale accumulata, ma ci sarà un incontro che alzerà il morale. Nuovi amori, passeggeri.

Leone

Al centro di una situazione astrale inedita, disturbata a volte soltanto da Marte in Toro, con cui il vostro fisico non va molto d'accordo, ma almeno la Luna esce da quella posizione ostile e così voi goderete per la prima volta e il primo giorno di Venere, splendida regina dell'amore, nel vostro segno fino al 9 luglio. Significa che riuscirà a formare uno scatto diretto con Giove che arriverà nel vostro cielo e inaugurerà una stagione da primato per il vostro segno, certamente al vertice.

Vergine

Nemici nascosti e oppositori, tendenze verso vicende amorose nascoste, infedeltà, conflitti morali, gelosia… Queste sono alcune caratteristiche che dovrebbe avere Venere quando transita nella 12ª casa zodiacale, che è per voi Leone. Noi dobbiamo naturalmente guardare tutti gli altri aspetti e per questo possiamo assicurare che anche questa Venere vi porterà successo nel lavoro con il pubblico, in affari finanziari. La scarsa resistenza fisica è dovuta al cambio di Luna.



Bilancia

Naturalmente dipende dal tipo di attività che svolgete, ma quale che sia questo impegno, vi farà comunque bene staccare per un po', dovete rinfrescarvi le idee e prepararvi per qualcosa di importante previsto lunedì prossimo. Oggi stesso c'è una novità deliziosa nell'aria, la mattina Venere finalmente ritorna la vostra stella preferita, in Leone. Sarà ottima per gli incontri e nuove intriganti conoscenze, ma impone una maggiore cura della bellezza fisica. Eleganza innanzitutto.



Scorpione

Venere è certamente in contrasto con il vostro segno, quando transita in Leone, come anche altri pianeti, ma dovete ricordare che quel segno è per voi un faro sempre acceso e indica la via da percorrere per ottenere prestigio, simpatia, onore. Importantissime le relazioni sociali, incontri mondani e le amicizie. Una casuale conoscenza diventerà importante per la professione e la carriera. È questo sarà una prova di importanza proprio di questa Venere nella vostra 10ª casa zodiacale!



Sagittario

Luna passa questo pomeriggio in Gemelli, inizia il cambiamento di fase, lunedì si trasforma in Luna nuova di giugno. Questo fenomeno è importante per noi tutti, perché l'Italia è nata sotto il segno dei Gemelli, nel vostro caso interessa il matrimonio e tutti i rapporti stretti. Ci potrebbe essere incertezza nella situazione economica, tenete d'occhio le spese e il conto in banca. Molto sicura invece la nuova Venere in Leone, aumenterà il guadagno e anche l'amore, prossimamente…

Capricorno

Abbiamo alcune buone notizie. Il weekend vi sorprende con Venere positiva per voi e nei confronti di Marte, finalmente l'amore ritrova anche il gusto della carnalità. Si prevedono incontri e avventure, nell'estate ormai vicina. Siete sicuri di voi stessi, per quanto riguarda il lavoro e la carriera, e questo è positivo, mai essere però troppo sicuri degli altri. Almeno non di tutti e non ancora, finché c'è in giro un ingannevole Mercurio. Ricordate ancora l'estate del 2000?

Acquario

Luna torna positiva nel pomeriggio, e crescerà di intensità e di creatività fino a lunedì, quando diventerà nuova in Gemelli, segno della vostra fortuna. Questa volta la buona sorte sarà visibile soprattutto nel campo pratico, dal lavoro allo studio, dagli affari ai viaggi. Anche l'amore e il rapporto di coppia è molto presente in questo quadro astrale, ma con qualche distinguo…inizia Venere in opposizione e quadrata a Marte, il rischio delle incomprensioni coniugali è alto. Un viaggio.

Pesci

Il vostro cielo ci piace, potete crederci che andrà bene il lavoro e la vita personale, ma i prossimi tre giorni potrebbero segnalare un calo nella resa professionale, dovuto astrologicamente alla nascente Luna nuova in Gemelli. Qualche urgenza nell'ambito familiare, affrontate anche il patrimonio finanziario. Eccezionale invece la presenza di Venere in Leone, il vostro cuore è uno scrigno che costruisce i tesori più preziosi della vostra vita: figli, figli, figli!