Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 31 maggio 2026

Foto: Il Tempo

31 maggio 2026 a

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Ariete

Una splendida Luna piena è come una finestra aperta sul mondo. Così bella e forte da poter provocare una nuova attrazione. Anche un breve viaggio vi fa trovare amicizie simpatiche e divertenti, aiuta a dimenticare problemi personali. Un forte impulso ad evadere dalla routine, voglia di andare da qualche parte, senza sapere il perché. Scegliete il mare, adesso siete voi che avete Nettuno nel segno, capace di risvegliare anche talenti nascosti. L'amore è pieno, completo.



Toro

Amanti del denaro, voi meglio degli altri sapete cosa significa profitto, cosa vuol dire perdita. È difficile che un Toro resti in rosso, a meno che non sia attaccato dalla sua leggendaria gelosia in amore, ma in ogni caso voi non vi perdete d'animo. Riuscite a trovare subito una nuova opportunità. Non una, tante occasioni di guadagno sono in arrivo nel nuovo mese che vi vedrà in prima linea, anche nelle gare d’amore. Luna piena e Marte, combinazione eccitante per le nuove conquiste.

Gemelli

Attenti alle relazioni che nascono sotto Luna piena, opposta al vostro Sole, le relazioni che nascono sono molto affascinanti, ma non hanno le garanzie della durata nel tempo. Possibile una leggera caduta del tono vitale, qualche noia con la digestione, meglio evitare cibi troppo ricchi e grassi. Con i grandi progetti ripartirete dopo lunedì, quando si placa l'agitazione. Il coniuge ha fatto progressi -riesce a leggervi nel pensiero. “Per sincero che uno sia, bisogna pur che menta qualche volta quand’è vescovo.” (Rousseau).

Cancro

Luna piena vi rimette in movimento, ma le sensazioni che produce non sono molto precise. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Non preoccupatevi, avrete in giugno tante possibilità di vittoria nel lavoro e in amore. Venere sollecita il settore degli incontri, movimenta la vita sociale, procura nuove occasioni. Saturno è il pianeta che più assomiglia al destino. Abbandonatevi alla sua corrente, vi porterà verso persone che vi sapranno comprendere e apprezzare.



Leone

Domenica di sorprese. Luna piena nel settore della fortuna potrebbe favorire persino una vincita al gioco, ma non sbaglia soprattutto per quanto riguarda incontri e ricerche nella vita sentimentale. Mantenete un apparente distacco nei legami familiari, contattate gli amici. Avete il privilegio di poter scegliere diverse proposte, non affrettatevi, la prossima settimana si prevedono offerte più allettanti. Marte non è in postazione favorevole, evitate fatica fisica.

Vergine

È domenica, non c'è bisogno di fare anche oggi mostra delle vostre capacità e del vostro talento. Luna piena non nasce a favore del vostro segno, interessa però tutta la famiglia, dovete passare più tempo con le persone care, senza alzare la voce Mercurio si allontana dalla instabile posizione in Gemelli, la prossima notte inizia un lungo e favorevole transito in Cancro, sarà particolarmente buono per i guadagni. Se pensate di cambiare lavoro, sede, città…siete vicini.

Bilancia

Amore come un vecchio, struggente canto montanaro. Il cuore sogna di volare sulle alte montagne per respirare aria pura, ma potete passare una vacanza anche al mare, al lago, vicino a un fiume. Ecco questa è un'idea: sedetevi sulla riva del fiume e aspettate, vediamo cosa passerà davanti ai vostri occhi, increduli. Lontano dal solito ambiente passerete una domenica spensierata dolce, sexy. Un bellissimo progetto d'amore non resterà solo un sogno, lasciate entrare Venere in Leone.

Scorpione

Lieve debolezza fisica da vincere con una dieta appropriata e con attività sportive, ricordiamo che Giove in Cancro è buongustaio, aumenta il peso. Occasioni finanziarie, possibilità di guadagni imprevisti, sempre più vicina la proposta o l'inizio di una collaborazione eccellente. Venere molto positiva per i viaggi e contatti con persone lontane, le proposte che arrivano e che arriveranno in giugno saranno tante e molte davvero ottime. Marte opposto stuzzica la sessualità.

Sagittario

Luna piena nel vostro segno, alle ore 14.37. Ma voi la vedrete nel cielo questa sera e la prossima notte, così luminosa non l'avete vista mai. Non rimpiangete le rose non colte in maggio, domani vi troverete in un giardino fiorito, le conquiste non mancheranno. Effetto negativo di questa fase: un colpo di testa, che può succedere però anche agli altri segni. Quando Luna chiama è molto difficile sfuggire quando si è così fragili e affamati d'amore e di passione, come voi.

Capricorno

Non avete bisogno di prove per sapere quanto siete amati, ma arriverà un gesto, una parola, una sola carezza che provocherà emozione nel vostro cuore. Un po' stanchi, ma sempre battaglieri. Gli ostacoli, anche nel campo pratico, non vi spaventano, siete decisi a proseguire. Il rinnovamento significa anche dover chiudere la porta a un certo passato, definire una volta per tutte i rapporti che fanno acqua, svoltare senza preoccuparsi per dopo: questo l’effetto Luna piena.

Acquario

Soli con il vostro Plutone, pianeta dei sogni e dell'immaginazione, delle cose segrete, dell'anima. È grande la forza spirituale che sprigiona in contatto con Luna piena in Sagittario, vedrete tutto in una luce più positiva. E chissà che non nasca anche un nuovo amore, che non sarà solo un'avventura perché quando Urano dà il suo ok, la cosa è fatta. Forse si è già presentato un cambiamento improvviso nell'ambiente lavorativo, lo saprete in giugno.

Pesci

Più forti dovete diventare, forse anche più duri. Luna piena nel settore del successo prevede nuove battaglie nel lavoro e in casa, ma prevede anche nuove soddisfazioni con le quali potrete costruire un futuro vostro o per le persone che amate. Dopo mezzanotte inizia un lungo fortunato aspetto di Mercurio nel campo dell'amore, sistemerete anche le incomprensioni che si stanno trascinando dai tempi di Saturno. Dotati di grande fascino, conquisterete. Guasti tecnici.