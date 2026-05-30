Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 30 maggio 2026

Foto: Il Tempo

30 maggio 2026 a

a

a

Ariete

Il vostro fiorito maggio si conclude con la protezione della più bella Luna che possa esistere -Luna piena in Sagittario, oggi e domani. Cosa potrebbe succedere? Passione, figli, fortuna in viaggio. Dichiarazioni d'amore, inviti espliciti che non imbarazzano perché sono proprio quelli sognati. Proposte di matrimonio inattese che lasciano senza fiato. È una finestra che si apre sul mondo, viaggiate, cercate altrove possibilità per esprimere il vostro talento e vi sentirete veri arieti.

Toro

Nati sotto il segno del Toro, orgogliosi, puntigliosi, testardi. Vincerete la battaglia nel lavoro nonostante le forti opposizioni, ma dovete prendere in mano la situazione lunedì quando inizia un transito di Mercurio per voi ideale. In nessun caso vi è consentito cedere al nervosismo, una vostra azione impulsiva diventa subito un affare di Stato. Una vacanza al mare, Venere è sempre innamorata di voi, aiuta a realizzare una bella favola d'amore. Giorni felici della Luna piena.

Gemelli

Provate ad essere più buoni e generosi, anche così si vince la prepotente Luna piena, tre giorni in opposizione. Mette in evidenza tutte le relazioni strette, associazioni d'affari e il matrimonio, ma simboleggia anche l'anima, forza morale e bontà d'animo. Attività: fino a lunedì Mercurio ancora nel segno, protegge i viaggi e favorisce incontri con i parenti. Accettate l'aiuto di chi è più esperto di voi, più potente o più ricco. In serata, però l'amore ci sarà.

Cancro

La forma fisica e la salute risentano della pressione di Saturno-Nettuno, anche Luna piena che si forma in Sagittario, vostro settore della salute, mette l'accento sulle questioni mediche. Nello stesso tempo però ci sono positivi segnali dei pianeti che formano influssi positivi proprio per eventuali cure, lunedì inizia il lungo transito nel vostro segno di Mercurio che darà il via a un periodo molto fertile per il lavoro e in affari. Dov’è l’amore, canta Cher. È qui con voi.

Leone

Influssi ancora ostili di Marte non impediscono miglioramenti nelle finanze e, soprattutto, nuovi contatti e nuove proposte. Gratificati da due aspetti astrali che da soli possono propiziare fortuna, Luna piena in trigono con Saturno, per non dire del Sole e Mercurio attivi per i viaggi e per le relazioni sociali e professionali. La forza del transito trascina gli amanti in un mondo che sembra un sogno ma è invece una splendida realtà. Nasceranno figli belli e intelligenti, come voi.

Vergine

I giorni d'oro per i soldi devono ancora arrivare, la prossima settimana inizia un lungo favorevole transito di Mercurio, pianeta del lavoro e degli affari finanziari, in Cancro e in diretto aspetto con Giove. Periodo ottimo per transazioni finanziarie, acquisti e vendite, contatti con persone di legge e le istituzioni. Questo weekend deve essere dedicato alla famiglia e all’amore, Luna piena in Sagittario impone relax fisico anche alle persone intorno ai 30-40 anni.



Bilancia

I due "nemici", Saturno e Giove, sono in grado di creare tensioni in famiglia e nei rapporti di lavoro, ma indicano anche con sicurezza una nuova strada da percorrere per arrivare prima è meglio al successo. Belli e impossibili, volubili e un po' bugiardi in amore, ma anche tanto conquistatori sotto questa passionale Luna piena in Sagittario, segno amico che vi protegge in viaggio e vi procura conquiste facili. Lanciatevi pure in amore, meravigliose labbra per voi.



Scorpione

Navigatori solitari alla ricerca della vostra isola del tesoro, è in esaurimento una certa pagina lavorativa, giusto andare alla ricerca di cose nuove, ma avrete bisogno del sostegno e delle collaborazioni. Questa spettacolare. Luna piena getta una luce fortunata verso il settore del lavoro (Ariete\) e del successo (Leone). Non è il caso di costruire castelli in aria, ma lasciatevi pure prendere da un incontro occasionale, sarà spensierato per il cuore, interessante per l’attività.

Sagittario

Luna piena si forma domani in mattinata ma già oggi è il massimo delle forze benefiche. Contate che sono tre giorni pieni della sua protezione amorosa e anche passionale, perché lunedì coincide con Mercurio che ritorna inventivo e produttivo accanto a Giove in Cancro. Baciare o litigare -questo è il dilemma in amore. Avrete ancora tante occasioni, in giugno, per discutere, oggi è necessario mantenere la serenità interiore e andare alla ricerca di un amore.

Capricorno

Tanti influssi verso Gemelli, segno che vive momenti eccezionali che possono portare bene anche a voi, dato che in quel segno albergano influssi inediti anche per il vostro lavoro e affari, ma potrebbero significare anche un aumento dello stress mentale e fisico, allergie stagionali, insetti fastidiosi, cibo difficile da digerire. Consigliamo due giorni di vacanza per essere in forma lunedì quando riprendono le gare professionali. Marte vi sorprende sempre con la passionalità.

Acquario

Un weekend bellissimo, protagonista Luna piena in Sagittario caldissima per i contatti intensi e profondi con un'altra persona, professionali e sentimentali, ma anche per i rapporti con l'ambiente dove svolgete l'attività. Di certo vivrete anche momenti di impulsività, rabbia, gelosia, possessività… I rapporti risentono del negativo Marte, ma così è l'amore, così è la passione. Se sperate di incontrare l'amore sotto questa Luna lo troverete e lo seguirete dove lui vorrà. Che pazzia!

Pesci

Succede con Luna in Sagittario, critica verso l'ambiente del lavoro ma rinforza anche la vostra tendenza alla prevaricazione in amore, provoca scontri in famiglia e incomprensioni tra genitori e figli. Però è un bene che certi nodi vengano al pettine, Venere vi aiuta a trovare parole leggere che diventeranno ancora più profonde e convincenti da lunedì prossimo quando avrà inizio Mercurio in Cancro. Giratela come vi pare, siete sempre voi ad avere qualche fortuna in più.