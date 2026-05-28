Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 28 maggio: tutti i segni

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Branko 28 maggio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 28 maggio 2026.

Ariete

Luna è veloce quanto voi quando guidate, oggi la troviamo in posizione favorevole per affrontare qualsiasi argomento, dal segno dello Scorpione suggerisce mosse vincenti professionali e finanziarie, anche altri pianeti parlano il linguaggio del denaro. Purtroppo non riesce calmare del tutto la famiglia e i rapporti genitori-figli. Viaggi: si parte per amore, si trova nuove opportunità. Tutto, anche le opportunità, è legato insieme da un nastro d'argento di questa Luna da sogno.

Toro

L'amore voi lo tenete come una pianta nel vaso, ma non lo trattate così bene come sapete curare i vostri fiori… Via, un po' di aria, di sole, di acqua! Fate in modo che maggio non si concluda con discussioni coniugali, in casa, con i figli - come ha intenzione di fare questa Luna nello Scorpione oggi e domani. Tenete segrete certe cose, anche il coniuge, dopo la sorpresa sarà più grande. Affari sempre bene, è il contatto umano che vi manda in tilt, Marte molto irrequieto.

Gemelli

Prima dell'incendio della Luna piena in Sagittario, sabato e domenica, potete realizzare ancora molto nel lavoro e in affari grazie alla Luna in Scorpione. Dalla centrale operativa della vostra mente partono segnali (idee) estremamente importanti, dovete però avere la costanza di metterle in pratica. Anche per le questioni finanziarie dovete insistere, mettetevi in vetrina per farvi vedere e ammirare anche per qualcuno che pensa a voi con desiderio ancora non espresso.

Cancro

Silenzio, parla la Luna! Maggio è iniziato con la stessa Luna nello Scorpione, che si è mostrata piena di intenzioni meravigliose, ma non tutte sono state realizzate perché allora Marte transitava ancora in Ariete. Oggi e domani la situazione è diversa, veramente bella proprio per Marte che ora transita in Toro e rende felice la vostra Venere, stimola il vostro Giove. Le stelle annunciano una fortunata conclusione del mese e altrettanto fortunato inizio di giugno. Auguri!

Leone

I genitori sono alle prese con problemi, non da poco (figli da sistemare), i giovani del segno non devono pretendere troppo dai loro "vecchi". Che giornata incredibile, Luna in aspetto impegnativo per la famiglia, opposta a Marte potrebbe provocare debolezza improvvisa nella salute. Invitiamo alla prudenza soprattutto i nativi tra i 19-30 anni, specie se fanno sport professionale. Bisogna rivedere l'amore, rischia di scivolare in una noiosa routine. Chissà, forse un viaggio ravviva tutto.

Vergine

Freschi dal punto di vista mentale, grazie alla Luna intuitiva e intelligente in Scorpione, per voi anche la quadratura che nasce con Plutone può essere uno spunto nuovo per gli affari che partono vincenti grazie al sostegno simultaneo dei due pianeti della fortuna, Venere e Giove, con l’energia di Marte in Toro. Ma qui entriamo già in un territorio passionale e sentimentale, sessualità alle stelle. Un colloquio da cui dipende il vostro immediato futuro. Viaggi in ritardo.

Bilancia

Comunicazioni e fatti che riguardano persone lontane, anche nel prossimo periodo le stelle intendono insistere con il lontano, tenetevi in contatto con parenti, amici e collaboratori. Il lavoro procede con un ottimo Mercurio per tutto il weekend, mentre per l'amore avrete il soccorso di una splendida Luna piena, che chiude il mese di maggio ed apre quello di giugno. Lassù qualcuno vi ama…

Scorpione

Ma sì, un colpo di spugna e via! Luna nel segno è la seconda del mese e l'ultima della primavera, da qui dovete ripartire, controllare quello che avete costruito, ma nel caso di risultati non soddisfacenti avete possibilità e tempo di ricominciare da capo. Mai assaporato il profumo delle colline toscane, splendide questo periodo? Anche voi potete fare il primo passo verso il vostro rinascimento, ma dovete essere più stabili nelle idee, meno agitati fisicamente.

Sagittario

I segnali di ripresa non mancano, è tuttavia a causa della forte dissonanza di Mercurio non possiamo dare risultati certi e immediati, per tutti. Guardate però che Saturno ottimo premia le iniziative meritevoli intraprese anche nel lontano passato. Il cielo personale gioca un grande ruolo in questo periodo che precede lo spettacolo della Luna piena di domenica, ma intanto vi riportiamo il messaggio di Giove, vostro pianeta: illuminatevi di immenso. Ritrovate voi stessi.

Capricorno

La nota più interessante è questo risveglio della passionalità, Luna scorpionica nel settore dei grandi incontri e Marte in Toro propiziano nuovi incontri d'amore molto eccitanti e alcuni possono diventare duraturi. Voglia di figli per i giovani sposi. Ma questa Luna diventa imbattibile per la ricerca di approvazione professionale e anche di soldi, affari d'occasione anche durante i viaggi. Approfittate di Mercurio ancora in Gemelli, per sistemare le questioni scritte.

Acquario

Lotte nell'ambiente dove svolgete la vostra attività, incomprensioni anche nel matrimonio e nei rapporti genitori-figli, provocate per di più dalla Luna passata in Scorpione, che è il segno in rapporto con il vostro ambiente professionale e le iniziative che intraprendete per ottenere successo. Nulla di tanto importante che possa compromettere il buon esito delle iniziative impostate, ma per non rischiare cadute consigliamo di rimandare alla Luna del 30-31.

Pesci

Prima dell'uragano della Luna piena in Sagittario, che concluderà il mese di maggio, approfittate di questa amichevole Luna in Scorpione, che vi protegge anche durante i viaggi, i rapporti con il lontano. Sfruttate questo generoso influsso per sistemare le questioni pratiche, proprietà, fate valere i vostri diritti. Fate tacere l'orgoglio, chiedete qualcosa di più. Siete il segno più favorito dai pianeti universalmente conosciuti come fortunati, per l'amore e per i soldi.